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فن

بالكاروهات.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بأحدث إطلالة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:20 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت هنا الزاهد  صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت هنا الزاهد في الصورة بقميص كاروهات أحمر أنيق .

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وبدأت هنا الزاهد تصوير أول مشاهد مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة.

مسلسل "حلاوة الدنيا سكر" تأليف عدد من الكتاب الشباب، وإخراج خالد الحلفاوي.

وتدور فكرة المسلسل في إطار إجتماعي كوميدي، وعبارة عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، والذي يضم نخبة كبيرة من ضيوف الشرف.

ويكتب المسلسل 8 مؤلفين، حيث كل مؤلف قصة من القصص، وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام اسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وفكرة المشروع ترجع للكاتب يسري الفخراني مسؤول الإنتاج الدرامي بالمتحدة للخدمات الإعلامية، ويقوم بإخراج العمل خالد الحلفاوي.


وكان آخر أعمال هنا الزاهد في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم  ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

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