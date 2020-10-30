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محافظات

وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع غزل المحلة.. ويكرم اللاعبين لصعودهم للممتاز

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:49 ص
صدى البلد
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أحمد على

أعلن ديوان محافظ الغربية اليوم عن استقبال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال لتكريم لاعبي فريق كرة القدم والجهاز الفني لصعودهم للدوري الممتاز إجلالا للتحقيق حلم الآلاف من المواطنين بالعودة إلي دوري الأضواء والشهرة .

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كما يستقبل  الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وأحمد عمرو رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج "توفيق " وزير قطاع الأعمال بحضور لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وتبدأ الزيارة بصلاة الجمعة بطنطا، يعقبها التوجه لمدينة المحلة لحضور عرض الكشافة الجوية لشركة غزل المحلة، وعروض للفنون الشعبية.

ويتخلل برنامج الزيارة عن  إعلان  وزير قطاع الأعمال عن تأسيس شركة جديدة لكرة القدم، بحضور أعضاء مجلس إدارة نادى غزل المحلة واللاعبين .

وسيقوم الوزير بتكريم اللاعبين والجهاز الفنى بعد تحقيق الصعود للدورى الممتاز.

ويستقبل محافظ الغربية  السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى غدا السبت  لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات بالمحافظات .

ويرافقه خلال الجولة كل من الدكتور احمد عطا نائب المحافظ، والمهندس على بيومي وكيل وزارة الزراعة، والدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري

وخلال الزيارة يفتتح وزير الزراعة الإدارة البيطرية والوحدة التابعة لها بمركز كفر الزيات، يعقبها افتتاح مركز إرشاد زراعي بقرية صناديد مركز طنطا .

ويزور  الوزير مركز تجميع الألبان بقرية إبشواى الملق بقطور، ومركز لتجميع الألبان بقرية نشيل بقطور.

كما يتفقد الوزير مصنع عجينة الياسمين بقرية شبرابلولة مركز قطور، للوقوف على مراحل تصنيع الياسمين للحصول على العجينة التي يُستخلص منها العطور.

 

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