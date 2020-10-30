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مرأة

في الجونة.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 02:58 م
صدى البلد
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آلاء حسن
نشرت هبة مجدي صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة ساحرة ورقيقة من الجونة. 

وظهرت هبة مجدي وهي ترتدي بدلة أوف وايت مكونة من بليزر وبنطال وتركت شعرها البني منسدلا على ظهرها بطريقة جذابة وأنيقة. 

ولم تتكلف هبة مجدي في اقتناء الاكسسورات واكتفت بخاتم يد رقيق وقرط ساحر لإكمال إطلالتها الجذابة. 


ومن الناحية الجمالية وضعت هبة مجدي لمسات هادئة من الميكب المناسب لبشرتها وأبرزت جمال عينيها بالآيشادو مع أحمر شفاه باللون الكاشمير. 

ونالت الصورة إعجاب متابعيها على انستجرام وعلقت هبة مجدي على الصورة قائلة " الجونة الجميلة ". 

وإليكم صورة هبة مجدي ... 

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Beautiful Gouna 🤍

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