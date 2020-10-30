برفقة أصدقائها.. شاهد | نجلاء بدر في أحدث ظهور بالجونة









وظهرت نجلاء بدر وهي ترتدي فستانا أبيض منقطا باللون الأسود الأنيق وانتعلت سايبر ساحرا يليق بإطلالتها الصيفية والجذابة.





ومن الناحية الجمالية وضعت نجلاء بدر ميكب بالالوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر واختارت أحمر شفاه باللون الاحمر الناري.









ولم تتكلف نجلاء بدر في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بأسورة رقيقة ونضارة شمس تليق بها لإكمال إطلالتها الساحرة.





وعلقت نجلاء بدر على الصورة قائلة " لحظة جميلة مع الأصدقاء الرائعين " وكانت حلا شيحة من أبرز المعجبين بالصورة.