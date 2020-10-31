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سيارات

شركة هينيسي hennessey تطرح فورد برونكو ford bronco المعدلة بالكامل.. صور

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
برونكو فيلوسيرابتور
برونكو فيلوسيرابتور V8
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اشرف عطية
توجد شركات تشتهر بصناعة السيارات القوية و الفارهه، وهناك ايضا شركات تقوم فقط بإجراء التعديلات علي السيارت؛ لتلبي رغبات محبي التعديل والسباقات. 


و تعتبر شركة هينيسي hennessey هي الاشهر بفضل تعديلات الأداء التي تقوم بها لأهم السيارات الأمريكية الجديدة و كانت آخرهم السيارة فورد برونكو ford bronco والتي حصلت على نسخة معدلة فاخرة من هينيسي باسم برونكو فيلوسيرابتور V8 .

برونكو فيلوسيرابتور V8 المعدلة جائت بمحرك 5000 سي سي 8 سلندر بـ سوبر تشارجر بقوة 750 حصان، وهو تحسن كبير عن محرك فورد برونكو ford bronco القياسي 2700 سي سي تيربو مزدوج 6 سلندر بقوة 310 حصان .

تتسارع برونكو فيلوسيرابتور V8 المعدلة من 0 حتي 100 كيلو متر خلال 4.5 ثانية ولن تكتفي هينيسي بالمحرك، مع إجرائها لتعديلات لأنظمة العادم والتعليق وبعض التحديثات الشكلية لغطاء المحرك والمصدات والجنوط والجلود الداخلية .

قامت هينيسي hennessey بصنع 24 نسخة فقط من برونكو فيلوسيرابتور V8 بأسعار تبدأ من 225,000 دولار اي حوالي 3 مليون و 500 الف جنية مصري .
شركة هينيسي hennessey تطرح فورد برونكو ford bronco المعدلة بالكامل.. صور
شركة هينيسي hennessey تطرح فورد برونكو ford bronco المعدلة بالكامل.. صور
شركة هينيسي hennessey تطرح فورد برونكو ford bronco المعدلة بالكامل.. صور
شركة هينيسي hennessey تطرح فورد برونكو ford bronco المعدلة بالكامل.. صور

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