شركة هينيسي hennessey تطرح فورد برونكو ford bronco المعدلة بالكامل.. صور

توجد شركات تشتهر بصناعة السيارات القوية و الفارهه، وهناك ايضا شركات تقوم فقط بإجراء التعديلات علي السيارت؛ لتلبي رغبات محبي التعديل والسباقات.









و تعتبر شركة هينيسي hennessey هي الاشهر بفضل تعديلات الأداء التي تقوم بها لأهم السيارات الأمريكية الجديدة و كانت آخرهم السيارة فورد برونكو ford bronco والتي حصلت على نسخة معدلة فاخرة من هينيسي باسم برونكو فيلوسيرابتور V8 .





برونكو فيلوسيرابتور V8 المعدلة جائت بمحرك 5000 سي سي 8 سلندر بـ سوبر تشارجر بقوة 750 حصان، وهو تحسن كبير عن محرك فورد برونكو ford bronco القياسي 2700 سي سي تيربو مزدوج 6 سلندر بقوة 310 حصان .





تتسارع برونكو فيلوسيرابتور V8 المعدلة من 0 حتي 100 كيلو متر خلال 4.5 ثانية ولن تكتفي هينيسي بالمحرك، مع إجرائها لتعديلات لأنظمة العادم والتعليق وبعض التحديثات الشكلية لغطاء المحرك والمصدات والجنوط والجلود الداخلية .



