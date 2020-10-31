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سيارات

رسميا.. تطوير طلاء سيارات يوفر البنزين ويعكس أشعة الشمس

السبت 31/أكتوبر/2020 - 04:04 ص
تطوير طلاء سيارات
تطوير طلاء سيارات يوفر البنزين و يعكس أشعة الشمس
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اشرف عطية
قام فريق من الباحثين في الولايات المتحدة الامريكية بالأعلان عن مادة طلاء جديدة متطورة تقوم بتبريد جميع الأسطح التي تتعرض لأشعة الشمس و خصوصا السيارات


أعلن الفريق انهم قاموا بنشر دراسة نشرت في دورية “سيل ريبورت فيزيكال ساينس” أن المادة الجديدة تمتلك قدرة فائقة على عكس أشعة الشمس بنسبة تصل إلى 95,5%، في حين أن مواد الطلاء المماثلة المستخدمة حاليًا تعكس نسبة تتراوح ما بين 80 أو 90 بالمئة من حرارة الشمس .

وأشارت الدراسة إلى أن هذه المادة منخفضة التكلفة بشكل كبير، لذا فإنه يمكن استخدامها في طلاء العديد من الأغراض التجارية المختلفة ومن المتوقع أن يتم استخدام هذه التقنية المتطورة في طلاء الكثير من الصناعات و ابرزها السيارات . 

يمكن ايضا استخدام هذة المادة في المباني السكنية والتجارية ومراكز البيانات والمخازن والأجهزة الكهربائية التي تستخدم في الأماكن المفتوحة والمنشآت العسكرية وعربات الخدمات، كما يمكن أن تستخدم لمكافحة تغير المناخ لأنها تطرد أشعة الشمس نحو الفضاء.

ولقد استخدم الباحثون في صناعة المادة الجديدة جزيئات كربونات الكالسيوم بدلا من أكسيد التيتانيوم التي يشيع استخدامها في صناعة الطلاء نظرا لأن هذه المادة الجديدة تساعد في خفض كمية الأشعة تحت الحمراء التي يمتصها الطلاء .

جدير بالذكر تأثير درجات الحرارة العالية تؤثر بالسلب علي السيارة و تبريد التكييف و تزيد من استهلاك الوقود لان المحرك يبزل جهد اكبر لتبريد السيارة لذلك تساهم تقنية الطلاء الجديدة في توفير البنزين بشكل كبير . 

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