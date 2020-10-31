لويس هاميلتون يتفوق علي مايكل شوماخر في سباقات فورمولا formula 1 .. صور

استطاع لويس هاميلتون lewis hamilton بريطاني الجنسية سائق فريق مرسيدس mercedes من صناعة التاريخ بعد تحطيم الرقم القياسي في عدد الانتصارات في سباقات فورمولا formula 1 والذي كان يتقاسمه مع الألماني الأسطورة مايكل شوماخر michael schumacher بطل العالم سبع مرات .
وحقق البريطاني لويس هاميلتون lewis hamilton الفوز رقم 92 في مسيرته باحتلاله المركز الأول في سباق جائزة البرتغال الكبرى المرحلة 12 من بطولة العالم على حلبة بورتيماو.
وتصدر لويس هاميلتون lewis hamilton سباق البرتغال متفوقًا بفارق 25.592 ثانية على زميله في مرسيدس، الفنلندي فالتيري بوتاس valtery bottas فيما جاء الهولندي ماكس فيرشتابن max verstappen سائق ريد بول red bull المركز الثالث بفارق 34.508 عن لويس هاميلتون lewis hamilton .
يعتبر فوز لويس هاميلتون lewis hamilton هو الثامن هذا الموسم بعد ستيريا في النمسا والمجر وبريطانيا وإسبانيا وبلجيكا وتوسكانا الإيطالية وايفل الألمانية .
وعزز لويس هاميلتون lewis hamilton بهذا الفوز بطل العالم ست مرات حظه في اللقب الرابع على التوالي والسابع في مسيرته الاحترافية، وبالتالي معادلة رقم قياسي آخر للسائق مايكل شوماخر michael schumacher في عدد الألقاب العالمية.