الأربعاء.. عرض الفيلم السورى «مريم» بمركز الثقافة السينمائية

يعرض مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومى للسينما برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسى، فيلم " مريم" فى السادسة من مساء يوم الأربعاء ٤ نوڤمبر المقبل، بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد، ضمن خطة فعاليات قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، لشهر نوفمبر.





"مريم" هو فيلم روائي سورى، سيناريو وإخراج باسل الخطيب، البطولة للفنانين " سلاف فواخرجي، عابد فهد، أسعد فضة، صباح جزائرى، نادين خورى، مايسون أبو أسعد"، وهو إنتاج عام ٢٠١٣ .





وعن الفيلم يقول الناقد السينمائى مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية، إنه نال عدة جوائز منها الجائزة الكبرى في مهرجان الداخلة السينمائي بالمغرب، والجائزة الكبرى في مهرجان وهران السينمائي للفيلم العربي مناصفة مع الفيلم المصرى "جد ولعب" عام ٢٠١٣، ونال عدة جوائز من مهرجان مسقط السينمائي، كما شارك الفيلم فى مهرجان الإسكندرية السينمائي لسينما البحر المتوسط.



