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أخبار العالم

اتفاق بين أذربيجان وأرمينيا بشأن النزاع في كاراباخ

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:09 ص
اتفاق بين أذربيجان
اتفاق بين أذربيجان وأرمينيا بشأن النزاع في كاراباخ
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قسم الخارجي
اتفقت كل من أذربيجان وأرمينيا على اتخاذ خطوات عاجلة بشأن النزاع المسلح في إقليم ناجورنو كاراباخ، وفقا لمجموعة "مينسك" لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقالت روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في بيان مشترك، إن أذربيجان وأرمينيا توصلتا، إلى اتفاق حول اتخاذ "خطوات عاجلة" لحل النزاع في إقليم كاراباخ المتنازع عليه.

وذكر البيان أن "الطرفين لن يستهدفان بطريقة متعمدة السكان المدنيين أو المنشآت غير العسكرية وذلك بالتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وأضاف بيان للمنظمة أن الجانبين اتفقا أيضا على تزويد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بقائمة السجناء، لتبادلهم لاحقا. 

كما شمل الاتفاق المشاركة في عمليات تبادل جثث القتلى من الجانبين في منطقة الصراع الحدودي.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 سبتمبر الماضي. فيما توصل الطرفان لهدنة إنسانية في منتصف الشهر الجاري، لكن تم خرقها من قبل الجانبين.

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