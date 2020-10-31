بالأقدمية.. المنتخب يعلق على إمكانية منح محمد صلاح شارة قيادة الفراعنة

كشف محمد بركات مدير المنتخب الوطنى، حقيقة منح محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى والفراعنة شارة كابتن المنتخب بداية من معسكر مباراتىّ توجو المقبل فى تصفيات أمم افريقيا.





وقال بركات فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1 : "حتى الآن شارة الكابتن بالأقدمية، وحسام البدرى المدير الفنى للمنتخب لم يناقش إمكانية حدوث أى تعديلات في هذا الأمر".





ويرى الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري أهمية تواجد رمضان صبحي ضمن قائمة الفراعنة خلال الفترة المقبلة رغم غيابه عن المشاركة فى المباريات الرسمية لفترة طويلة فى ظل القناعات الكاملة بالقدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها اللاعب.







وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري عقد أمس اجتماعا بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية، لمناقشة كل الترتيبات والاستعدادات للمرحلة المقبلة، وذلك في إطار تحضيراتهم لمواجهة منتخب توجو ذهابا وإيابا يومي ١٤ و١٧ نوفمبر المقبل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.







حضر الاجتماع محمد بركات مدير المنتخب وأعضاء الطاقم الفني طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.





واستعرض المدير الفني ومعاونيه كل السيناريوهات المطروحة في سبيل تدارك تفاوت انتهاء مواعيد ارتباطات الأندية المختلفة لبدء المعسكر التدريبي للمنتخب والذي سيكون على مراحل لحين اكتمال كل العناصر اعتبارا من يوم ٩ نوفمبر.