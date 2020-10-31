تفاصيل صادمة.. رجل يتعرض لإصابات خطيرة بعد دخوله قفص حيوان

إسترليني لفرك معدة الحيوان والتقاط الصور معه في عقار بولاية فلوريدا الأمريكية. تعرض رجل لإصابات بجروح خطيرة بعد دخوله قفص حيوان ودفعه مقابل ذلك 115 جنيه





أصيب دوايت تورنر من قبل نمر أسود كبير بشكل مأساوي؛ ليخضع على إثر ذلك لعمليات جراحية متعددة في علاج الطوارئ. ووفقًا لصحيفة " ميرور" البريطانية









مايكل بوجي في تقارير للشرطة عن توفيره خدمات مجانية للإتصال الكامل والمباشر مع حيوانات نادرة و مهددة بالانقراض، ومنها النمر البالغ داشا. وأعلن مالك العقار

ويفيد تقرير لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية بأن النمر هاجم تيرنر عندما دخل قفصه، وانقض على رأسه ممسكًا بفروة رأسه و أذنه اليمنى مزقها إلى نصفين، و أمضى أسبوعًا في المستشفى يتعافى من إصاباته.





طيور غريبة وزواحف وثعابين، و يزن النمر الأسود الذكر البالغ حوالي 22 رطلًا ويبلغ ارتفاعه حوالي 31 بوصة. مالك العقار مرخص له بامتلاك النمر، كما أنه لديه أيضًا



