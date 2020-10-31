تفاصيل صادمة.. رجل يتعرض لإصابات خطيرة بعد دخوله قفص حيوان

تعرض رجل لإصابات بجروح خطيرة بعد دخوله قفص حيوان ودفعه مقابل ذلك 115 جنيه إسترليني لفرك معدة الحيوان والتقاط الصور معه في عقار بولاية فلوريدا الأمريكية.
ووفقًا لصحيفة " ميرور" البريطانية أصيب دوايت تورنر من قبل نمر أسود كبير بشكل مأساوي؛ ليخضع على إثر ذلك لعمليات جراحية متعددة في علاج الطوارئ.
وأعلن مالك العقار مايكل بوجي في تقارير للشرطة عن توفيره خدمات مجانية للإتصال الكامل والمباشر مع حيوانات نادرة و مهددة بالانقراض، ومنها النمر البالغ داشا.
ويفيد تقرير لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية بأن النمر هاجم تيرنر عندما دخل قفصه، وانقض على رأسه ممسكًا بفروة رأسه و أذنه اليمنى مزقها إلى نصفين، وأمضى أسبوعًا في المستشفى يتعافى من إصاباته.
مالك العقار مرخص له بامتلاك النمر، كما أنه لديه أيضًا طيور غريبة وزواحف وثعابين، ويزن النمر الأسود الذكر البالغ حوالي 22 رطلًا ويبلغ ارتفاعه حوالي 31 بوصة.