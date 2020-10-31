غرق شارع الخدمة الاجتماعية ببنها بسبب كسر ماسورة مياه.. صور

تسبب كسر فى إحدى مواسير المياه بشارع الخدمة الاجتماعية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية إلى غرق الشارع بالكامل وتوقف الحركة المروية بسبب ارتفاع منسوب المياه في الشارع.









من جانبه قام المهندس على عبدالستار رئيس مركز ومدينة بنها بالدفع بالسيارات لشفط المياه من الشارع بناء على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بسرعه حل تسريب المياه بشارع الخدمة الاجتماعية بمدينة بنها.





وقال عبدالستار إنه تم التنسيق مع المهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية وإدارة الحماية المدنية بمديريه أمن القليوبية؛ حيث تم الدفع بسيارات لشفط المياه ومازال العمل مستمر في إصلاح عطل المياه.





وكانت الأجهزة المعنية بحي شرق شبرا الخيمة قد تمكنت من اصلاح عطل بخط مياه بشارع بهتيم – إسكو بسبب وجود كسر فى إحدى مواسير المياه.





تلقى الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة بلاغا بوجود تسرب مائى بشارع بهتيم اسكو وعلى الفور تم استدعاء الفرق الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى وتبين وجود كسر بأحد مواسير المياه وتم اعمال الإصلاح للعطل واعاده الأمور لنصابها.





كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة من ضبط عربه كارو بشارع 15 مايو تقوم بألقاء مخلفات الهدم وتشويه المظهر العام العام وعلى الفور تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية.





وقال رئيس حى شرق إنه أثناء قيام جولة مسائية برفقة شرطة المرافق تم ضبط عربه كارو محمله بمخلفات هدم تقوم بإلقائها ليلا بشارع ١٥ مايو وتم الضبط والتحفظ واتخاذ الإجراءات القانونية.





وشدد رئيس الحى بتكثيف حملات المتابعة على مدار اليوم ومجابهه كل ما يقوم بتشوية وتقليل المجهودات التى تقوم بها أجهزة الحى فى رفع كفاءة منظومة النظافة وتعمل على تشويه المظهر العام الامر الذى يعمل على انهاك الأجهزة التنفيذية لأداء اعمالها فى اعمال النظافة.