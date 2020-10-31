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محافظات

ضمن حياة كريمة.. تنفيذ أعمال إصلاح مدخل العتمور بكوم إمبو بأسوان

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:34 م
تنفيذ أعمال إصلاح
تنفيذ أعمال إصلاح مدخل العتمور بكوم امبو شمال أسوان
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شاذلى عبد الفتاح


 كلف يحيى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو بقيام رئيس الوحدة المحلية لقرية العتمور قبلى نور الهدى بزيارة ميدانية لمتابعة أعمال إصلاح طريق مدخل العتمور قبلي  شمال أسوان وذلك من خلال إدارة مشروعات الصرف بكوم أمبو لعمليه إصلاح الطريق بتواجد المهندسين والفنين والمعدات الخاصة بمشروعات الصرف.

وذلك من أجل توفير الخدمات المختلفة للمواطنينبالجودة المطلوبة بهدف تلبية المطالب الجماهيرية والعمل على تحقيقها على الوجه الأكمل.


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وكان قد عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعًا موسعًا حيث أكد المحافظ أن الدولة بمختلف مؤسسساتها تسعى بجدية إلى تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء اليومية عن كاهل المواطنين من خلال خلق حياة كريمة لهم تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وخاصة إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تتوافر فيها كافة الخدمات والمرافق الأساسية بالخروج من الوادى الضيق إلى غرب النيل بإنشاء مدينتى كوم أمبو وإدفو الجديدة بالظهير الصحراوى لتلبية الإحتياجات والمطالب الجماهيرية من السكن الملائم وفرص العمل المتنوعة المجالات والبيئة النظيفة .

ووجه محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن إلى الإلتحام مع المواطنين بالتواجد الميدانى والنزول للشارع والمواقع الخدمية يوميًا لإقتحام أى مشاكل والتدخل السريع بشكل إستباقى ووضع الحلول العاجلة لها للحد من تداعياتها السلبية. 

وكلف المحافظ بضرورة التجاوب الفورى مع شكاوى المواطنين بحسن المعاملة والرقى فى أداء الخدمة ، بجانب تسهيل إجراءات تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء مع الإكتفاء ببطاقة الرقم القومى وأى مستندات متعلقة بالعقار المطلوب تقنينه .
ضمن حياة كريمة.. تنفيذ أعمال إصلاح مدخل العتمور بكوم إمبو بأسوان
ضمن حياة كريمة.. تنفيذ أعمال إصلاح مدخل العتمور بكوم إمبو بأسوان
ضمن حياة كريمة.. تنفيذ أعمال إصلاح مدخل العتمور بكوم إمبو بأسوان
ضمن حياة كريمة.. تنفيذ أعمال إصلاح مدخل العتمور بكوم إمبو بأسوان
ضمن حياة كريمة.. تنفيذ أعمال إصلاح مدخل العتمور بكوم إمبو بأسوان

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