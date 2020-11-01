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رئيس مجلس الشيوخ: رفضت دخول المحكمة الدستورية في سيارات مصفحة أيام الإخوان

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:52 ص
رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ
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محمد حليم قنديل
قال المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، إنه حينما كان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا وحاصرت جماعة الإخوان المحكمة رفض دخول السيارات المصفحة للمحكمة.

وأضاف «عبد الرزاق» خلال تصريحات تليفزيونية علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن جماعة الإخوان الإرهابية عندما حاصروا المحكمة الدستورية العليا عام 2012 استفزوا الشرطة وقالوا لهم عندما كنا أمام قصر الاتحادية لم تحمونا، لماذا الآن تحمون من يتواجد داخل المحكمة.


ومن جانبه قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، إنه تم العمل على تنظيم قاعة المجلس قبل حفل الاستقبال للاعضاء بشهر، وكانت القاعة تستوعب 240 عضوا فقط علي 3 أدوار ولكن تم تزويد كراسي أعلى القاعة لاستيعاب 300 عضو.

وأضاف عتمان خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنه طوال حياته كان يتمني أن يكون مجلس الشيوخ المصري مثل الكونجرس الأمريكي من حيث الترتيب والشكل.

وتابع أمين عام مجلس الشيوخ، أنه تم ترتيب المقاعد داخل مجلس الشيوخ وأماكن جلوس كل عضو علي حسب السن، مشيرا إلى انه تم دراسة المعايير وما تم خلال الـ 100 سنة الماضيين من حيث عدم ترتيب جلوس الاعضاء وتم اتخاذ اللازم.

وأوضح المستشار محمود إسماعيل عتمان، أنه تشاور مع بعض الأعضاء التى كانت بينهم ألفة وبالفعل تم تنفيذ جلوس الاعضاء حسب السن، متابعا أنه تم إرسال رسالة على هواتف الاعضاء بأماكن جلوسهم.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية داخل المجلس من ارتداء الكمامة ووجود المعقمات وجميع الاعضاء التزموا بالفعل بهذه الاجراءات ولكن مسألة التباعد الاجتماعي كان صعبا نظرا لصغر حجم القاعة.

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