AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خاص.. اتحاد الكرة يقرر إحالة كهربا للانضباط بعد اشتباكه مع محمد فضل

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:30 ص
محمود كهربا
محمود كهربا
Advertisements
محمد سمير
طالب أعضاء اللجنة الخماسية، التي تدير اتحاد الكرة المصري زميلهم محمد فضل، بتقديم مذكرة للجنة الانضباط، ضد محمود كهربا، لاعب الأهلي.

والتقطت الكاميرات شجارًا بين كهربا وفضل أثناء مراسم تسليم درع الدوري للأهلي، وقام كهربا خلاله بدفع فضل بيده.

واكدت مصادر خاصة لموقع "صدي البلد" أن أعضاء اللجنة اتصلوا بفضل، لمعرفة كواليس الأزمة، حيث أكد لهم أن كهربا تجاهل مصافحته، في تصرف غريب، وعند معاتبته قام بدفعه بيده بشكل غريب.

واتفق أعضاء اللجنة على إحالة كهربا للجنة الانضباط خاصة أنها ليست الواقعة الأولى له، وسبق أن افتعل أزمة عقب مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، تم إيقافه على إثرها 10 مباريات.

جدير بالذكر أن هناك انتقادات كبيرة وجهت لفضل من قبل الأهلي، قبل بدء المراسم بسبب عدم سماحه لمندوب الشركة الراعية للأهلي بالتواجد في مراسم التتويج، خوفًا من انتشار فيروس كورونا.

وتسلم الأهلي درع الدوري، أمس السبت، عقب خوض المباراة الختامية، والفوز على طلائع الجيش بثلاثية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة إحالة عدلي القيعي إلى لجنة الانضباط

رد قاس من أحمد موسى بعد تحويل عدلي القيعي للانضباط

بعد إحالته للانضباط.. عدلي القيعي في انتظار عقوبات الهجوم على حكام القمة 120

عاملوني زي مرتضى منصور.. أول تعليق من فرج عامر بعد تحويله إلى لجنة الانضباط

إحالة طلعت يوسف ونائب وعضو مجلس المصري للجنة الانضباط باتحاد الكرة

بسبب الحكام ومسحات كورونا.. "انضباط اتحاد الكرة" تناقش مخالفات مسئولي الأندية

ترشيحاتنا

هنقعد في البيت زي الشتا اللي فات.. هاني الناظر يحذر من الموجة الثانية لـ كورونا

أول تعليق من رينيه فايلر بعد تتويج الاهلي بالدرع الـ 42

أخبار الفن.. أول تعليق من حمو بيكا على حكم حبسه عامين.. سر بكاء بشرى.. موقف دينا الشربينى الغريب .. أزمة أحمد ماهر

مفيش تربية.. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تهاجم الطفل المعتدي على فرد شرطة

كهربا مشاكل.. بصق على الجماهير وتشاجر مع الشناوي واشتبك مع محمد فضل

هل المبلغ المودع بالبنك ليدر دخلا شهريا عليه زكاة؟ .. الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير فوق الركبة.. رانيا منصور تثير الجدل بأحدث إطلالة

طرق الحفاظ على البشرة بأسهل الخطوات

للرجال والسيدات .. نوع من المكسرات يزيد من القدرة الجنسية