خاص.. اتحاد الكرة يقرر إحالة كهربا للانضباط بعد اشتباكه مع محمد فضل

طالب أعضاء اللجنة الخماسية، التي تدير اتحاد الكرة المصري زميلهم محمد فضل، بتقديم مذكرة للجنة الانضباط، ضد محمود كهربا، لاعب الأهلي.





والتقطت الكاميرات شجارًا بين كهربا وفضل أثناء مراسم تسليم درع الدوري للأهلي، وقام كهربا خلاله بدفع فضل بيده.





واكدت مصادر خاصة لموقع "صدي البلد" أن أعضاء اللجنة اتصلوا بفضل، لمعرفة كواليس الأزمة، حيث أكد لهم أن كهربا تجاهل مصافحته، في تصرف غريب، وعند معاتبته قام بدفعه بيده بشكل غريب.





واتفق أعضاء اللجنة على إحالة كهربا للجنة الانضباط خاصة أنها ليست الواقعة الأولى له، وسبق أن افتعل أزمة عقب مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، تم إيقافه على إثرها 10 مباريات.





جدير بالذكر أن هناك انتقادات كبيرة وجهت لفضل من قبل الأهلي، قبل بدء المراسم بسبب عدم سماحه لمندوب الشركة الراعية للأهلي بالتواجد في مراسم التتويج، خوفًا من انتشار فيروس كورونا.



