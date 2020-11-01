AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

آخر ظهور لـ أحمد فتحي مع الأهلي .. والجماهير تودعه: هتوحشنا يا جوكر

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:30 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشر أحمد فتحي لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي مجموعة صور جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر فتحي في الصور من احتفالية النادي الأهلي بالتتويج بدرع الدوري العام لموسم 2019-2020.


ونالت الصور إعجاب متابعيه وجاءت أبرز التعليقات "هتوحشنا يا جوكر"، "اسطورة والله ربنا يكتبلك الخير دايما أن شاء الله يا حبيبي"، "فتحي الأسطورة أفضل من لمس الكورة"، "هتوحشنا طلتك بالتيشرت الأحمر يا جوكر ربنا يكتبلك الخير دايما ويوفقك في اللي جاي"، "مع السلامة يا ارجل لاعب في مصر".


وتغلب الأهلي على الطلائع بثلاثة أهداف دون مقابل، جاءت عن طريق وليد سليمان وجيرالدو ومحمود كهربا، لينهي الفريق المسابقة برصيد 89 نقطة، محققًا رقمًا قياسيًّا تاريخيًّا في عدد النقاط منذ انطلاق بطولة الدوري عام 1948.

وتعد تلك المباراة هي الأخيرة لأحمد فتحي مع الأهلي الذي انتقل إلي بيراميدز رسميًا، كما أنها قد تكون الأخيرة لجيرالدو واليو بادجي وأحمد الشيخ وصالح جمعة .


نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الوصول إلى الفوز رقم 28 في النسخة 61 من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك بعد تغلبه مساء اليوم على فريق طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في ختام مسابقة الدوري.

بهذا الفوز يواصل الأهلي التأكيد أنه الفارس الأوحد لبطولة الدوري الممتاز، بعدما نجح في معادلة رقمه القياسي المسجل باسمه في تاريخ المسابقة، كأكثر الفرق تحقيقًا للفوز في موسم واحد بالبطولة، وهو نفس الرقم الذي حققه الفريق في موسم 2017-2018.

وكان الفريق الأول لكرة القدم قد تمكن من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، وللموسم الخامس على التوالي، وللمرة الـ42 في تاريخه.

وتمكن الأهلي من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، وللموسم الخامس على التوالي، وللمرة الـ42 في تاريخه.
View this post on Instagram

💪🏼💪🏼💪🏼

A post shared by Ahmed Fathi (@ahmedfathi_24) on

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدرع 42.. سبعة لاعبين من الأهلي سنة أولى دوري

أحمد فتحي يهنئ الأهلي وجماهيره بـ الدرع الـ 42

قبل مواجهة الليلة.. الأهلي يهزم المقاصة 12 مرة

تعرف على أرقام وتاريخ مواجهات الأهلي مع إنبي

بسبب الإصابات.. لاعب ثالث خارج قائمة الأهلي في الموسم الجديد

شاهد.. تصميم جديد لـ أتوبيس فريق الكرة بالأهلي

ترشيحاتنا

أول تعليق من رينيه فايلر بعد تتويج الاهلي بالدرع الـ 42

قصير فوق الركبة.. رانيا منصور تثير الجدل بأحدث إطلالة

لعشاء خفيف.. طريقة عمل الكسكسي حلو وحادق

قبل يومين من انتخابات الرئاسة الأمريكية.. ترامب يستفز بايدن بقرار جمهوري

الأهلي يعاقب كهربا بعد اشتباكه مع محمد فضل

القبض على الطفل المتهم بالتعدي على فرد شرطة مرور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير فوق الركبة.. رانيا منصور تثير الجدل بأحدث إطلالة

طرق الحفاظ على البشرة بأسهل الخطوات

للرجال والسيدات .. نوع من المكسرات يزيد من القدرة الجنسية