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رياضة

ضربة موجعة لـ زيدان في ريال مدريد قبل موقعة إنتر ميلان

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:17 ص
زبدان
زبدان
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محمد سمير
تلقى زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، ضربة موجعة، بعد استبدال لاعبه خلال مباراة هويسكا، التي فاز بها الملكي برباعية مقابل هدف، بسبب حمل عضلي زائد في الساق اليمنى.

وباتت مشاركة لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد محل شك كبير، في المباراة المصيرية الثلاثاء المقبل أمام إنتر ميلان الإيطالي، ضمن ثالث جولات دوري الأبطال.

وأصبح فاسكيز آخر ضحايا الإصابات في الجانب الأيمن للفريق، لتزداد معاناة المدرب الفرنسي.

ويغيب بالفعل عن المباريات كل من، داني كارفاخال وألفارو أودريوزولا وناتشو فرنانديو، لينضم إليهم فاسكيز بعد استبداله في الدقيقة 52، ونزول الفرنسي فيرلاند ميندي.

وحسبما كشفت مصادر من داخل النادي الملكي، يعاني صاحب الـ29 عاما من حمل عضلي زائد، وسيجري أشعة على موضع الإصابة لتحديد مدى قوتها، وإذا ما سيكون لائقا للمشاركة في مباراة الثلاثاء، على ملعب (ألفريدو دي ستيفانو).

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