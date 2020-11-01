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تكنولوجيا

لازم تجربها.. أفضل 5 تطبيقات وألعاب لهواتف أندرويد هذا الأسبوع

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 12:59 م
جوجل بلاي
جوجل بلاي
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شيماء عبد المنعم
يقدم موقع "androidauthority"، كل أسبوع قائمة بأفضل التطبيقات والألعاب الجديدة التي تمت إضافتها على متجر جوجل بلاي google play، بهدف مساعدة مستخدمي الهواتف الذكية التى تعمل بنظام التشغيل أندرويد في العثور على التطبيقات والألعاب الجديدة المفضلة لهم، وإليك نبذة مختصرة عن التطبيقات الـ 5 الأفضل على متجر جوجل بلاي لهذا الأسبوع.

1. لعبة Dragonscapes Adventure:

هي لعبة محاكاة بناء مع عنصر جامع، حيث يبدأ اللاعبون المغامرة في جزيرة استوائية نائية ويبنون نظامهم البيئي الصغير، ويجمعون تنانين مختلفة، ويدمجونها لصنع تنانين جديدة، تأتي اللعبة برسوم بسيطة ملونة، وهي متاحة مجانا للعب على متجر جوجل بلاي.


2. تطبيق Noobly:

هو تطبيق اجتماعي للاعبين، مصمم لمساعدتهم في العثور على لاعبين آخرين للعب معهم، يمكنك من خلاله دعوة الآخرين للعب لعبتك المفضلة معا، فقط إنشاء حسابك مجانا وضع اهتمامتك في الملف الشخصي والألعاب التي تلعبها والهوايات الأخرى، التطبيق متاح للتحميل مجانا بدون رسوم ولكن مع إعلانات.

3. لعبة Sumikkogurashi Farm:

هي لعبة التدبير تحاكي الزراعة ممائلة للعبة الشهيرة FarmVille، تتمثل مهمتك هنا في تطوير شخصيات المزرعة وتربية الحيوانات المختلفة، وجني المحاصيل لكسب الأموال ورفع مستوي اللعبة، ومع تحقيق الأرباح، فإنك ستتمكن من تشييد منازل جديدة وغيرها من المباني التي ستجعل مزرعتك كبيرة، اللعبة متاحة مجانا، لكن ليس عليك شراء أي شيء للاستمتاع بنفسك.

4. تطبيق SideSqueeze+:

هو تطبيق يستخدمه في الغالب مالكي هواتف Samsung Galaxy، يمنح جهازك القدرة على الضغط لبدء تشغيل التطبيقات المشابهة للوظائف التي اعتدنا على استخدامها على أجهزة Pixel و HTC السابقة، ولك لا يعمل التطبيق على كل جهاز، كما يجلب أيضًا ميزات القلم الألكتروني S-Pen، لاستخدامها على هواتف Galaxy Note.

5. لعبة Spooky Wars:

هي لعبة ملحمية تجمع بين برج الدفاع وإستراتيجيات الدفاع والحركة المختلفة، وبناء سطح السفينة وميكانيكا المبارزة، يمكن للاعبين جمع ما يصل إلى 50 بطاقة مع توفر ترقيات لجعلها أقوى، هناك أيضًا ثلاثة أوضاع لعب مختلفة، وعناصر اجتماعية، اللعبة متاحة مجانا على جوجل بلاي ولكن إصداراها التجريبي مغلق لفترة من الوقت.

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