رئيس جامعة حلوان: كلية التجارة بها العديد من البرامج التي تؤهل خريجيها لمواكبة سوق العمل

صرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، خلال افتتاح أعمال التطوير والتحديث بكلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك، بأن كلية التجارة بجامعة حلوان تضم ثلث عدد طلاب جامعة حلوان، ولها أهمية كبيرة جدًا وبها العديد من البرامج الدراسية التى تؤهل الخريج لمواكبة سوق العمل.

اقرأ أيضًا|

وأضاف "نجم"، أن الكلية شهدت تطوير 25 قاعة وكافة المدرجات، وتمت إضافة سمارت بورد لكافة القاعات والمدرجات ، كما تم تطوير دورات المياة والمكاتب الادارية ، لتوفير سبل الراحة للطلاب .

وأكد الدكتور صلاح الدين إسماعيل، عميد كلية التجارة جامعة حلوان، خلال افتتاح أعمال تطوير كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك، أن الكلية أنشئت في بداية الأربعينيات، وانضمت أخيرا إلى جامعة حلوان، وخلال هذه الفترة شهدت العديد من مراحل التطوير.





وقال "إسماعيل" إن أول شعبة تجارة باللغة الإنجليزية بمصر كانت هنا بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، كما أن الكلية لها السبق في إضافة العديد من البرامج الجديدة إلى كليات التجارة بمصر مثل برنامج bis.





وأشار إلى أنه تم خلال المرحلة الأخيرة تطوير ٢٥ قاعة بالكلية، وإعادة هيكلة وتطوير لكافة المدرجات الموجودة، بالإضافة لتفعيل الشاشات التفاعلية وإعادة هيكلة القاعة لتتسع لعدد أكبر من الطلاب.



