تشكيل مانشستر يونايتد وآرسنال المتوقع قبل قمة الدوري الإنجليزي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية، مساء اليوم الأحد، إلى قمة مانشستر يونايتد وضيفه آرسنال، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



