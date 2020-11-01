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رياضة

تشكيل مانشستر يونايتد وآرسنال المتوقع قبل قمة الدوري الإنجليزي

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:26 ص
ارسنال - مانشستر
ارسنال - مانشستر يونايتد
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عبدالله هشام
تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية، مساء اليوم الأحد، إلى قمة مانشستر يونايتد وضيفه آرسنال، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعاني الفريقان منذ انطلاق البريميرليج، ويسعى كل منهما لتحقيق الفوز من أجل إنعاش حظوظه في المنافسة على المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يكون محمد النني المحترف المصري خارج التشكيل الاساسي لفريق أرسنال 

وجاءت تشكيل آرسنال المتوقع كالتالي :

حراسة المرمى : لينو

الدفاع : موستافي - جابرييل - تيرني - سيبايوس

الوسط : هيكتور بيليرين - توماس بارتي - ساكا

الهجوم : ويليان - لاكازيت - أوباميانج

بينما جاء تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع كالتالي :

حراسة المرمى : دي خيا

الدفاع : بيساكا - ليندلوف - ماجواير - أليكس تيليس

الوسط : فريد - سكوت مكتوميناي - برونو فيرنانديز

الهجوم : خوان ماتا - إدينسون كافاني - ماركوس راشفورد

ويحتل الفريقان مركزا متأخرا في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الآن، حيث يتواجد أرسنال في المركز الـ12 برصيد 9 نقاط من 6 مباريات خاضها ( 3 فوز - 3 هزائم).

بينما يتواجد مانشستر يونايتد صاحب الأرض، في المركز الـ15 برصيد 7 نقاط، من 5 مباريات، حيث حقق الفوز في مباراتين، وتعادل مباراة، وخسر مباراتين أيضًا، وله جولة مؤجلة.

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