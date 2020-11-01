AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سفير مصر بالجزائر: نهنئ الجزائر قيادة وحكومة وشعبا بذكرى ثورة الأول من نوفمبر

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:36 م
السفير أيمن مشرفة
السفير أيمن مشرفة
Advertisements
أ ش أ
هنأ سفير مصر بالجزائر السفير أيمن مشرفة، الجزائر قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الذكرى السادسة والستين لانطلاق ثورة الأول من نوفمبر 1954، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس عبد المجيد تبون الذي يقوم حاليا برحلة علاجية في ألمانيا.

وقال السفير مشرفة - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر - "نهنئ الجزائر الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا بذكرى انطلاق الثورة التحريرية عام 1954 في ظل العلاقات الطيبة والتاريخية التي تجمع البلدين حيث كانت مصر داعما رئيسيا للثورة الجزائرية حتى الاستقلال".

وأضاف أن البلدين يتمتعان بعلاقات وطيدة منذ مئات السنوات، مشيرا إلى أن أول زيارة خارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت للجزائر، كما أن الرئيسين السيسي وتبون التقيا في عدة مناسبات دولية وتبادلا عدة اتصالات هاتفية وتجمعهما علاقة أخوية قوية.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس الجزائري: الاستفتاء على الدستور المعدل عودة للشعب للتعبير عن قناعاته

دستور جديد.. البرلمان العربي: الإصلاحات العميقة في الجزائر ترسخ دولة الحق والقانون

ترشيحاتنا

محاولة إحراق مسجد في فرنسا على يد مجهول.. تفاصيل

توفير مستلزمات الإنتاج.. السيسي يتابع مستجدات مدينة دمياط للأثاث

بدء تجربة لقاح كورونا الإسرائيلي على البشر.. اليوم

استخدامه بمقابل مادي.. واتساب يؤكد فرض رسوم على مستخدميه

بالأسماء.. الفائزون بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب فى محافظات الصعيد.. فيديو

دعاء الضيق والاكتئاب.. يفرج الهم ويصلح الحال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفضي اللامع.. روجينا تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة

بعد نجاح جميلة عوض في تجسيده.. 3 طرق طبيعية لعلاج البهاق

تعرف على أكثر 5 سيارات سيدان مبيعا في مصر