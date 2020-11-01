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برلمان

برلمانى يطالب بتشريع قوانين دولية لتجريم الإساءة للمقدسات والأديان السماوية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:05 م
النائب محمد المسعود
النائب محمد المسعود
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فريدة محمد
استنكر النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، الهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد القساوسة من الروم الأرثوذكس بمدينة ليون الفرنسية، والذي أسفر عن إصابته بطلق ناري أطلق عليه أثناء إغلاقه الكنيسة،  واصفا ذلك العمل ب " الخسة". 

وقال " المسعود"، خلال البيان الصادر له، إن الجماعات الإرهابية تسعي جاهدا في نشر الفتن بين الشعوب بعضها البعض؛ ليشتعل فتيل الصراعان بين اصحاب الأديان، حيث كانت البداية في الإساءة للنبي صلي الله عليه وسلم وتحريف تصريحات الرئيس الفرنسي، والأن قاموا بتنفيذ عمل إرهابي خسيس. 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ما يحدث الآن ليس مثيرا للدهشة على الإطلاق، خاصة والدول المأجورة والممولة للعمليات الإرهابية تسعى دائما إلى تعكير صفوف المواطنين واشتعال الصراعات والنزاعات الاهلية سواء بين الشعوب بعضها البعض داخليا وخارجيا، وبين المواطنين في الداخل، ويأتي ذلك من أجل تنفيذ الاجندات الخارجية التي تتسم بالفشل الدائم.

وطالب البرلماني، المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الافكار المتطرفة والمتشدده التي تساعد على تنفيذ الاجندات الخارجية، كما طالب المجتمع الدولي بسن قوانين تجرم  الإساءة للمقدسات والأديان السماوية، ويحفظ احترام الرموز الدينية للأديان المختلفة، ويعمل على ضرورة إيجاد إرادة دولية للتصدي لخطابات العنف والتطرف بكافة أطيافه وألوانه، ودعم جهود التعارف والحوار بين المجتمعات والشعوب.

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