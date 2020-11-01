بعد حبس ممثلها القانوني.. شركة "لو راجل كل" مطلوبة على جوجل.. وأحمد ماهر يرد بقوة

تصدرت شركة "أبليكس" مؤشر البحث جوجل في مصر، بعد يوم واحد من صدور حكم حبس وتغريم ممثلها القانوني بتهمة تقديم "إعلان مضلل".





وكانت قضت محكمة القاهرة الاقتصاية بتغريم الممثل القانوني المسئول عن شركة أبليكس 900 ألف جنيه وحبسه سنة وذلك لقيامه بارتكاب جريمة الإعلان المضلل عن منتج يدعي "أبليكس" بإدعاء قدرته على التخلص من الوزن الزائد وعرض المستحضر بالقنوات الفضائية دون تصريح من المعهد القومي للتغذية، فى خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك فى مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق.





وأشار الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنه فى إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس فى الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، رصد المرصد الإعلامي بالجهاز قيام قنوات "الشاشة، الأسطورة، ستار سينما 2، حبيشه، سينما علي بابا بانوراما دراما 2" بالإعلان عن منتج يدعى "أبليكس" بإدعاء قدرته على التخسيس والتخلص من الوزن الزائد، وقد قام الجهاز بمخاطبة المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة لبيان عما اذا كان المنتج المعلن عنه مرخص ومصرح بتداوله من عدمه.





وقد ورد كتاب المعهد القومى للتغذية بأن شركة فارما كلينك لم تستكمل إجراءات نقل ملكية المستحضر اليها طبقا لقرار وزير الصحة، وقد تبين من فحص الإعلان أن عبوة المستحضر المعلن عنها مخالفة لما تم التسجيل عليها فى المعهد من حيث شكل العبوة وبياناتها، كما أن المستحضر مسجل بالمعهد تحت غرض مستحضر غذائى غنى بالألياف بطعم التفاح بالمحلى الصناعى وهذا الغرض لا يتضمن كونه يساعد على خفض الوزن كما أن مكونات المستحضرلا تتجاوز كونه مستحضر للألياف، بالإضافة إلى أن الإعلان يتضمن أن تناول المستحضر يغنى عن ممارسة التمارين الرياضية ويصف ممارستها بألفاظ تنقل رسالة سلبية عن الرياضة.





وأضاف سمير أنه قد ورد الى الجهاز العديد من الشكاوى بشأن منتج ابليكس حيث تضرر الشاكين من تناول المنتج وأنه لم يؤد إلى أي نتيجه معهم بل وتسبب في بعض الأضرار الصحية لديهم.



