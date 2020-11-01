ترامب يعد بإقامة حفل لأنصاره عقب انتهاء الانتخابات

قال الرئيس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه خلال الليلة التالية للانتخابات سيقوم بتنظيم تجمع لأنصاره، وفقًا لصحيفة بوليتيكو.





وأضاف ترامب في تصريح للصحفيين، اليوم الأحد: "ربما تتنقلون بين البيت الأبيض وفندق ترامب، لأنه كما تعلمون هناك قيود على عدد الضيوف في الفندق، وهذا أمر محزن".





وقامت حملة ترامب بإرسال دعوات للمتبرعين لحملته، لحضور حفل ليلي في الفندق الذي يحمل اسمه.





وبحسب الصحيفة، فقد يتعين نقل الحدث إلى البيت الأبيض، وذلك نظرا للقيود المفروضة على التجمعات في الأماكن المغلقة بسبب تفشي وباء كورونا.





ويخوض ترامب سباقا انتخابيا ضد منافسه الديمقراطي، جو بايدن، سيكون يوم 3 نوفمبر فاصلا لهذا السباق.





ويكثف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساعيه الانتخابية في الولايات المتأرجحة على مدى اليومين الأخيرين، قبل الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء، وذلك في محاولة منه لتحدي استطلاعات الرأي وتحقيق انتصار مفاجئ على المرشح الديمقراطي جو بايدن.





وفي مواجهة منافسة تبدو شديدة للفوز بفترة رئاسية أخرى، سيذهب ترامب إلى ولايات من المرجح أن يكون لها دور حاسم في تحديد ما إذا كان سيبقى في البيت الأبيض لأربع سنوات جديدة، أم أنه سيصبح أول رئيس أمريكي يخسر مساعيه للفوز بولاية ثانية منذ جورج بوش الأب عام 1992.





وسيذهب بايدن، الذي ركز حملته على انتقاد تعامل ترامب مع جائحة فيروس كورونا، اليوم الأحد إلى ولاية بنسلفانيا التي يُرجح أن تكون هي الفيصل في تحديد الفائز.





وسيعقد ترامب يومي الأحد والاثنين 10 مؤتمرات انتخابية، بمعدل 5 مؤتمرات في اليوم، في أقصى تكثيف لنشاط حملته الانتخابية على الإطلاق.





ومن المقرر أن يختتم ترامب الدعاية بمؤتمر انتخابي في جراند رابيدز بولاية ميشيجان.



