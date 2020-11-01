AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يعد بإقامة حفل لأنصاره عقب انتهاء الانتخابات

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:49 م
ترامب
ترامب
Advertisements
قسم الخارجي
قال الرئيس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه خلال الليلة التالية للانتخابات سيقوم بتنظيم تجمع لأنصاره، وفقًا لصحيفة بوليتيكو.

وأضاف ترامب في تصريح للصحفيين، اليوم الأحد: "ربما تتنقلون بين البيت الأبيض وفندق ترامب، لأنه كما تعلمون هناك قيود على عدد الضيوف في الفندق، وهذا أمر محزن".

وقامت حملة ترامب بإرسال دعوات للمتبرعين لحملته، لحضور حفل ليلي في الفندق الذي يحمل اسمه.

وبحسب الصحيفة، فقد يتعين نقل الحدث إلى البيت الأبيض، وذلك نظرا للقيود المفروضة على التجمعات في الأماكن المغلقة بسبب تفشي وباء كورونا.

ويخوض ترامب سباقا انتخابيا ضد منافسه الديمقراطي، جو بايدن، سيكون يوم 3 نوفمبر فاصلا لهذا السباق.

ويكثف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساعيه الانتخابية في الولايات المتأرجحة على مدى اليومين الأخيرين، قبل الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء، وذلك في محاولة منه لتحدي استطلاعات الرأي وتحقيق انتصار مفاجئ على المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وفي مواجهة منافسة تبدو شديدة للفوز بفترة رئاسية أخرى، سيذهب ترامب إلى ولايات من المرجح أن يكون لها دور حاسم في تحديد ما إذا كان سيبقى في البيت الأبيض لأربع سنوات جديدة، أم أنه سيصبح أول رئيس أمريكي يخسر مساعيه للفوز بولاية ثانية منذ جورج بوش الأب عام 1992.

وسيذهب بايدن، الذي ركز حملته على انتقاد تعامل ترامب مع جائحة فيروس كورونا، اليوم الأحد إلى ولاية بنسلفانيا التي يُرجح أن تكون هي الفيصل في تحديد الفائز.

وسيعقد ترامب يومي الأحد والاثنين 10 مؤتمرات انتخابية، بمعدل 5 مؤتمرات في اليوم، في أقصى تكثيف لنشاط حملته الانتخابية على الإطلاق.

ومن المقرر أن يختتم ترامب الدعاية بمؤتمر انتخابي في جراند رابيدز بولاية ميشيجان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الموت يحوم حولهم .. هؤلاء التقى بهم ترامب قبل اكتشاف إصابته بـ كورونا

موقف إنساني.. حملة بايدن تتخلى عن نشر مواد الدعاية السلبية ضد ترامب

بايدن يستغل إصابة ترامب بـ كورونا في سباق الانتخابات الرئاسية

رغم تزايد مخاوف إصابته بالفيروس.. جو بايدن: لم أخضع لفحوصات كورونا

طبيب ترامب: الرئيس الأمريكي لم يعد مصدرا لنقل عدوى كورونا

مواجهة ساخنة.. ترامب يجوب الولايات لاقتناص الأصوات.. وبايدن ينشغل بالمناظرة الحاسمة

ترشيحاتنا

بشرى: خطوبتى بمهرجان الجونة كانت غير متوقعة

بعد خناقة الدرع .. محمد فضل يمنع كهربا من الانضمام لمنتخب مصر

الأسعار الرسمية لسيارات بيجو في مصر 2020 - 2021

ممثل عظيم.. هجوم شرس على محمد صلاح بسبب ركلة جزاء وست هام

قصة سيارة أنقذت أحمد السقا.. فتركها وقفز فى النيل.. صور

خسيت وعزلت ومفيش فايدة.. عمرو أديب يعلق على فوز الأهلى بالدورى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومهم العالمي.. أفضل 4 أطعمة للنباتيين

بالفضي اللامع.. روجينا تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة

بعد نجاح جميلة عوض في تجسيده.. 3 طرق طبيعية لعلاج البهاق