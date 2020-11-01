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برلمان

أبو العينين: السيسي يقود ثورة غير مسبوقة لتطوير التعليم.. وزيادة مرتبات المعلمين هدية الرئيس لمعلمي مصر

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:10 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح- خالد مشعل
  • أبو العينين يطالب بتعديل أساسي المرتبات الذي توقف عند 2014 وتحسين أوضاع معلمي المدارس الخاصة وحماية حقوقهم
  • أبو العينين: الاهتمام بالمعلم عصب العملية التعليمية
  • وزير التعليم : قبل نهاية العام سترفع مرتبات معلمي المدارس الخاصة.. وستكون هناك حزمة قرارات مفرحة 
  • رئيس البرلمان: لن نترك التعليم الخاص "يمشي كل واحد بمزاجه"
  • عبد العال لطارق شوقي: أعرف أنك لن تترك القضية.. وثقتي فيك كبيرة

قال النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب إن مصر لم تشهد الاهتمام بالتعليم مثلما نراه هذه الأيام قولا وفعلا، ببناء المدارس الجديدة وإدخال أنماط جديدة من التعليم وتطوير الوسائل التعليمية بما فيها الكتاب المدرسي، وأجهزة التابلت والمنصات الرقمية وبنك المعرفة، والأخذ بالامتحانات الإلكترونية، متابعا: لم نشهد هذا الكم الهائل من الفكر التنموي الحديث من قبل.

وأشار أبو العينين إلى اهتمام الرئيس الخاص بالمعلم باعتباره عصب العملية التعليمية، الذي يقوم بأقدس مهمة وهي تعليم وتأهيل الأجيال الجديدة وغرس القيم الوطنية والأخلاقية في نفوسهم. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أثناء نظر تعديل قانون بتحسين أوضاع المعلمين.

وقال أبو العينين إن الزيادات التي تضمنها مشروع القانون في مرتبات المعلمين والاداريين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف وإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين هي "هدية من الرئيس" ومبادرة طيبة عكست اعتزاز الرئيس وتقديره للمعلمين.

وأضاف إن إصلاح وتطوير العملية التعليمية يجب أن يبدأ بتحسين أوضاع المعلم معنويا وماديا واجتماعيا وتدريبه وتأهيله ليكون قادرا على خلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه ومواجهة تحديات المستقبل.  

وشدد أبو العينين، على ضرورة تحسين أحوال المعلم ليست فقط المادية ولكن المعنوية والاجتماعية أيضا، من خلال مسابقات مثل أفضل معلم وأفضل مدير مدرسة وهكذا. والاحتفاء بالمعلمين في وسائل الاعلام باعتبارهم القدوة والمثل للأجيال الجديدة.

وقال النائب: سعيد جدا بالطفرة التعليمية، مشيرا إلى أن افتتاح جامعة الملك سلمان، إبداع لم نره من قبل، لما بها من فكر جديد يختلف بشكل كبير لصالح الطالب، وما يتضمنه من اختبارات في تخصصات مختلفة تواكب سوق العمل لتحقيق الاندماج.

وأثار أبو العينين، أزمة المعلمين في احتساب مرتباتهم على أساسي 2014، ونحن في 2020، موضحا أن ذلك الأمر يجعل أي زيادة أو إضافة على الراتب تكون متواضعة.

وأثار النائب محمد أبو العينين مشكلة تدني أوضاع المعلمين في المدارس الخاصة وقال " هناك شكوى من المدرسين في المدارس الخاصة تتعلق بتدني الحد الأدنى للأجور، مضيفا: "كيف يحصل المعلم على مرتب أقل من الحد الأدنى للأجور ويصل الى 700 و 800 جنيه في المدارس الخاصة؟.

وهنا عقب رئيس البرلمان د. علي عبد العال قائلا "  سوف نفتح ملف المدارس الخاصة الأسبوع القادم.. كيف يحصل المدرس على أقل من الحد الأدنى للأجور؟ و أضاف مستنكرا "700 " جنيه.

وعقب د .طارق شوقي وزير التربية و التعليم " نبحث  ظروف و أوضاع المعلمين  في المدارس الخاصة و سيصدر قرار قبل نهاية العام  الجاري وسنرفع الحد الأدنى للمعلم و مثله مثل الحكومة.

وعقب رئيس البرلمان غاضبا: "لن نترك التعليم الخاص يمشي كل واحد بمزاجه .. ووجه  كلامه للوزير: "أعرف أنك لن تترك القضية وثقتي فيك وفي المجلس كبيرة لأن الامر ينعكس على العملية التعليمية".
 
وعلق الوزير: "سيكون هناك أخبار جيدة خلال الـ 4 أو 5 أسابيع القادمة".
أبو العينين: السيسي يقود ثورة غير مسبوقة لتطوير التعليم.. وزيادة مرتبات المعلمين هدية الرئيس لمعلمي مصر
أبو العينين: السيسي يقود ثورة غير مسبوقة لتطوير التعليم.. وزيادة مرتبات المعلمين هدية الرئيس لمعلمي مصر
أبو العينين: السيسي يقود ثورة غير مسبوقة لتطوير التعليم.. وزيادة مرتبات المعلمين هدية الرئيس لمعلمي مصر
أبو العينين: السيسي يقود ثورة غير مسبوقة لتطوير التعليم.. وزيادة مرتبات المعلمين هدية الرئيس لمعلمي مصر
أبو العينين: السيسي يقود ثورة غير مسبوقة لتطوير التعليم.. وزيادة مرتبات المعلمين هدية الرئيس لمعلمي مصر
أبو العينين: السيسي يقود ثورة غير مسبوقة لتطوير التعليم.. وزيادة مرتبات المعلمين هدية الرئيس لمعلمي مصر
أبو العينين: السيسي يقود ثورة غير مسبوقة لتطوير التعليم.. وزيادة مرتبات المعلمين هدية الرئيس لمعلمي مصر

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