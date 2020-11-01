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مرأة

بفستان أزرق.. دانا حمدان تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:12 م
دانا حمدان
دانا حمدان
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محمد بدران


شاركت الفنانة دانا حمدان جمهورها ومتابعيها صورة جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"


وتألقت دانا حمدان بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانًا مكشوف الأكتاف والصدر باللون الأزرق الزهري، وبه بعض التطريز بالفضى وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها وإنقاص وزنها.


أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.


يُذكر أن أحدث أعمال دانا حمدان مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، وجسدت فيه دانا شخصية فتاة تدعى "زينات" تعمل مطربة فى "تياترو" بفترة الخمسينات التى تدور فيها موضوع المسلسل، الذي يتكون من 45 حلقة، وكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، ومن إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".


ويشارك في بطولة العمل إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل




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Love u alllllll 😘😘😘😘😘

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