بمشاركة تريزيجيه.. أستون فيلا يسقط أمام ساوثهامبتون في مباراة مجنونة.. فيديو





وتواجد الدوليان المصريان محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي على دكة بدلاء أستون فيلا في بداية المباراة.

افتتح ساوثهامبتون التسجيل في الدقيقة 20 عن طريق فيسترجارد من رأسيئة رائعة، بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن.

وحل النجم المصري محمود حسن تريزيجيه بديلا لـ إيزيدور في الدقيقة 29، في محاولة مندين سميث لتعديل النتيجة سريعا.

لكن فريق ساوثهامبتون نجح في مضاعفة النتيجة مستغلا سوء حالة دفاع فريق أستون فيلا، بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 30 عن طريق جيمس ودد ، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثالث ايضا في الدقيقة 45.





وفي الشوط الثاني تمكن داني إنجز من تسجيل الهدف الرابع لـ ساوثهامبتون في الدقيقة 58، لينجح منجز بعدها بـ 4 دقائق فقط من تسجيل أول أهداف أستون فيلا في اللقاء.





وفي الدقيقة جراليش من تسجيل الهدف الثاني لـ أستون فيلا في الدقيقة 90، قبل أن يعود واتكيز ليسجل هدف الفيلانز الثالث بعدها بثوان قليلة، لتنهي المباراة 4 - 3 لـ ساوثهامبتون





وبهذه النتيجة رفع ساوثهامبتون رصيده إلى النقطة 13 في المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 12 في المركز السادس.

سقط فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدوليين المصريين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، أمام ساوثهامبتون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.