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أخبار العالم

دولة عربية جديدة تفرض حظر تجوال بسبب كورونا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:19 م
حظر تجوال - ارشيفي
حظر تجوال - ارشيفي
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محمود نوفل
 

اصدرت وزارة الداخلية اللبنانية والبلديات قرارا بفرض حظر تجوال  ما بين الـ9:00 مساءً وحتي الـ5:00 صباحًا من كلّ يوم في كافة المناطق اللبنانية وذلك ابتداءً من يوم غد الإثنين.

ويشار الي ان  عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد  في لبنان قد ارتفع  إلى 81228 إصابة، بعد تسجيل 1699 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 637.

وأعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 1699 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 1692 من بين المقيمين و7 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 81228 منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 637 منذ 21 فبراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 276 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 41624.

وكان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمييفي وقت سابق، قد اتخذ قرارًا يقضى بفرض تدابير عزل على 63 قرية وبلدة، لمدة أسبوع، من صباح اليوم الاثنين الماضي الموافق 26 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر المقبل.‎

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