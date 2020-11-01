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أخبار البلد

خبير أوبئة: بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا بشهر نوفمبر

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:35 م
صدى البلد
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محمد غالي

قال الدكتور إسلام عنان، خبير الأوبئة، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا ستبدأ في شهر نوفمبر الجاري، محذرًا من زيادة أعداد الوفاة للموجة الثانية، موضحًا أن الخطر ليس في زيادة عدد الإصابات ولكن في زيادة عدد الوفيات.


وأكد خبير الأوبئة، أن شهر نوفمبر سيشهد عدد إصابات مثل شهر أكتوبر في قارتي آسيا أو أوروبا، وشمل التالي:


١ - بعض دول آسيا: إصابات ضعف العدد اليومي لذروة الموجة الأولى ووفيات تمثل فقط ٢٠٪؜ من ذروة الموجة الأولى.

٢- بعض دول أوروبا: إصابات يومية تصل إلى ٦ مرات الذروة الأولى و٣٠٪؜ من وفيات ذروة الوفيات الأولى.


توقعات منحنى الوفيات في نوفمبر (الوفيات المرصودة تمثل جزءًا من إجمالي الوفيات في حدود ٢٠-٣٠٪؜ فقط وأي زيادة فيها تعني زيادة في الوفيات الكلية لمصر كالتالي:

١ -نحافظ على وفيات ١٠ أو أقل يوميا (سيناريو متفائل(

٢- تصل الوفيات لـ ٢٠ يوميا (السيناريو الغالب(

٣- تصل لأكثر من ٣٠ وفاة يومية (سيناريو متشائم(

وأشار "عنان"، إلى أن الأرقام في تزايد وهتزيد بأعراض أخف ولكن كل حالة وفاة يمكن تفاديها يجب ان نسعى لها، وذلك بالالتزام والرجوع بالإجراءات التالية:

- لبس الكمامة

- عدم سلام بالايد او احضان

- غسل أيدينا بالمياة والصابون  كل ساعة

 - التطهير بالكحول والكلور

- الابتعاد عن الأماكن زحمة والالتزام بوجود تباعد

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