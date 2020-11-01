هدية لصالح ليفربول.. نيوكاسل يهزم إيفرتون ويحرمه من صدارة الدوري

حقق فريق نيوكاسل هدية لصالح ليفربول بعد هزيمة إيفرتون بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب سانت "جيمس بارك".





تقدم نيوكاسل في الدقيقة 56 من الشوط الثاني، بعد ركلة جزاء احتسبت لـ كالوم ويلسون على البرتغالي أندريا جوميز، ترجمها اللاعب الإنجليزي في مرمى أولسن حارس إيفرتون.





وسجل الهدف الثاني لـ نيوكاسل في الدقيقة 84 بعد تمريرة زميله فراسر.





في الدقيقة 91 سجل كالفريت لوين هداف إيفرتون، ليقلص الفارق، لكن لم يكن كافيًا للعودة، حتى الـ6 دقائق التي احتسبها حكم المباراة، لم تمكن إيفرتون من التعادل.





و انفرد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما فاز أمس، وتوقف رصيد إيفرتون عند 13 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الريدز.



