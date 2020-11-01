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سيارات

لكزس RC تحصل على إصدار خاص

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت لكزس عن إصدار Emotional Ash من موديلات لكزس RC350 و RC300 و RC300 اف سبورت في اليابان.
يضيف الإصدار الخاص طلاء أسود لامع على الشبك الامامي بإطار أسود نفاث ، ومصابيح أمامية ثلاثية العينيات ومرايا بطلاء أسود لامع وعوازل ضوضاء وجنوط 19 إنش حصري مع طلاء أسود لموديلات أف سبورت. 

اما في المقصورة الداخلية تحصل كوبيه على مقاعد رياضية  بكسوة جلد طبيعي ، وتطريزات فضية ، وتحصل موديلات اف سبورت أيضا على عجلة قيادة بكسوة جلد طبيعي بكسو جلد طبيعي مع مبدل ناقل الحركة بشكل قياسي ، وشاشة عدادات رقمية .
كما تحصل جميع الموديلات على تطعيمات خشب المران على لوحة القيادة ، والأبواب الداخلية ، وعجلة القيادة والخشب المطلي بطريقة فنية ليكشف لمعان فضي تحت الضوء

يذكر أن شركة لكزس  lexus عملاق صناعة السيارات اليابانية، أحد أزرع شركة تويوتا  toyota  أعلنت عن طرح إصدار خاص أنيق باسم Aviation من السيارة لكزس lexus lc 500 لفئات LC 500 و LC 500h ولمسات جمالية حصرية تجعل السيارة أكثر أناقة (نسخة الطيران الفارهة).

يأتي التصميم الجديد من لكزس lexus lc 500 بالعديد من المميزات ابرزها التصميم الخارجي و الاسبويلر الخلفي الجديد من البلاستيك المدعم بألياف الكربون، وقد قام نفس فريق تصميم لكزس LFA الأيقونية بتطوير الاسبويلر الخلفي وإتقان تفاصيله المتعددة لتحسين ثبات السيارة وراحتها في السرعات المرتفعة.

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