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اقتصاد

خاص.. خبير يكشف كيفية احتساب احتياطي النفط والغاز بالآبار.. شاهد

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:31 م
الدكتور جمال القليوبى
الدكتور جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول والطاقة
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مايكل عياد
كشف الدكتور جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول والطاقة، عن كيفية احتساب احتياطي النفط والغاز الطبيعي بالآبار، موضحا إن كلمة الاحتياطى تعني كل ما هو متبقى من كميات من البترول أو الغاز الطبيعي لفترات مستقبلية من الزمن، هذه الفترات تسمى فترات إقتصادية. 

وأوضح "ألقليوبي" خلال لقاءه مع موقع صدى البلد، أن كلمة الاحتياطى هى كلمة لمعدل اقتصادى من هذه الخزانات التى تستطيع إن تستمر بمعدلات الانتاج اليوم الثابت إلى فترات زمنية تصل إلى أكثر من 20 سنة، وبالتالى هذه الخزانات الاقتصادية بيتم بناء استراتيجية الدول عليها. 

وأضاف أستاذ هندسة البترول والطاقة، بالتالى تنتهج هذه الدول خططا اما إن يكون هناك بدائل أو البحث عن خزانات جديدة تحسبا لاى نوع من الهبوط فى هذه الخزانات أو نقصان هذه الخزانات الغير متوقع كل هذا يمثل الاحتياطى التى تمثل الدول ويعتبر عامل اساسى للاقتصاد المستدامة، حتى إن هناك أقتصاديات متذبذبة وإن معظم الدول العالمية الاقتصادية جعلت من الطاقة أى البترول لابد أن يكون لها مصادر ثابتة بتتدعم أقتصادئها بالثابت دون ان يكون هناك نوع من التذبذب.

وأختتم "القليوبى" إن هذا التذبذب يشمل الدول المرتبطة بسعر برميل النفط في الاستيراد او الدول التي لديها نقص حاد فى الاحتياطات.

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