تركيا.. ارتفاع كبير في أعداد قتلى وجرحى زلزال إزمير

أفادت وسائل إعلام تركية اليوم، الأحد، بارتفاع كبير في أعداد وفيات وإصابات زلزال إزمير.





وقالت صحيفة "بيرجون" التركية، إن عدد قتلى الزلزال المدمر بلغ 64 شخصا، بينما وصل عدد الجرحى إلى 940 آخرين.





كان زلزال بقوة 6.9 درجة ريختر وقع في بحر إيجة، قبالة مركز منطقة سفيريهيسار بإزمير.





وأضافت الصحيفة أن جهود البحث والإنقاذ تتواصل في 9 مباني متضررة جراء الزلزال، الذي خلّف 812 هزة ارتدادية، 40 منها أكبر من 4 درجات ريختر.





وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ أن عدد القتلى في الزلزال الذي ضرب إزمير بلغ 64 وعدد الذين لا يزالون يتلقون العلاج 218.





في حين تم الإعلان عن تهدم حوالي 20 مبنى ، خاصة في منطقة بيرقلي، بحسب بيان إدارة الكوارث والطوارئ ، لقي 62 شخصًا مصرعهم، مات أحدهم غرقًا.



