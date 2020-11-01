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رياضة

خبير تحكيمي لـ "ماركا": ميسي يستحق الطرد

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:35 م
صدى البلد
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عمر سلامة

اُتهم نجم برشلونة ليونيل ميسي بمحاولة ترهيب الحكم أليخاندرو هيرنانديز خلال تعادل فريقه 1-1 مع ديبورتيفو ألافيس مساء السبت.


واصل برشلونة بدايته المتعثرة لموسم الدوري الإسباني الجديد مساء السبت، وتقدم ألافيس عن طريق لويس روخا بهدف في الدقيقة 31.


لكن أنطوان جريزمان سجل لبرشلونة ليمنح فريقه نقطة حاسمة في الدقيقة 63، في ليلة عانى فيها الفريق مرة أخرى.


وركل ميسي الكرة في عصبية، ويشير الخبير التحكيمي أندوخار أوليفر إلى أنه كان يجب طرد ميسي، لمحاولته إرهاب الحكم.


وقال أوليفر لراديو "ماركا": "كان يجب طرد ميسي رغم أن الكرة لم تصطدم بالحكم أليخاندرو هيرنانديز، بهذا الإجراء، أراد تخويف الحكم وهذا يستحق بطاقة حمراء".

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