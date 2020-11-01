في اليوم العالمي للنباتيين .. مشاهير توقفوا عن تناول اللحوم

يحتفل العالم اليوم في 1 من نوفمبر بـ

، حرص بعض

المشاهير حول العالمي لي اتباع نظام غذائى نباتى، لأسباب مختلفة ومنهم النجمة آن هاثاواي، التي اتبعت نظام غذائي نباتي ليساعدها على فقدان الوزن بشكل كبير للقيام بدور القطة

فى فيلم ” The Dark Knight Rises “، ولكنها تخلت عن هذا النظام لشعورها بالتعب والأرهاق، وعادت مرة أخرى لتناول اللحوم مما يحسن من حالتها الصحية.