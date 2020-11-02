عمرو فتحي يكشف أهمية مدينة دمياط للأثاث ..فيديو

قال عمرو فتحي، الرئيس التنفيذى لمشروع الأثاث بدمياط، إن الهدف الأساسى من إنشاء مدينة دمياط للأثاث هو أن تصبح مركزا لصناعة الأثاث فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط.



وأضاف "فتحي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى إم سى"، أن فلسفة المشروع تقوم على إنشاء مصانع كبيرة باستثمار أجنبي ومحلي، إضافةً إلى الورش، لافتا إلى أن هذه المدينة تزيد التنافسية.





وأوضح عمرو فتحى، أن 331 ورشة تعمل من أصل 1348 ورشة، إضافة إلى أنه سيتم افتتاح اول مصنع قريبا.





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستمرار في توفير كافة مستلزمات الإنتاج من مواد أولية وأخشاب وآلات ومعدات حديثة لمدينة دمياط للأثاث لتصبح مركز متكامل ومتخصص في صناعة الأثاث في إطار مؤسسي منظم وفق أرقي التصميمات العالمية الحديثة وخطوط الإنتاج المتطورة، وذلك لتلبية الاحتياج المحلي داخل مصر، وفتح آفاق تصدير الأثاث إلى المحيط الجغرافى الإفريقى والعربى.

وهو الأمر الذي يدعم الفرص الاستثمارية للمدينة ويعزز الطابع الصناعي المتخصص لصناعة الأثاث في محافظة دمياط ويوفر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.

وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على خطة عمل محافظة دمياط لتنمية صناعة الأثاث بها، والوضع الحالي لمدينة دمياط للأثاث وما تحتويه من منطقة صناعية ومجمع صناعات تكميلية والورش بمختلف انواعها واحجامها، والهناجر ومجمعات المعارض والخدمات.



