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عمرو عبد الحميد يدعو سفير إثيوبيا لإجراء حوار على الهواء مباشرة ..فيديو

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:19 م
عبد الحميد
عبد الحميد
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إبراهيم القادري
وجه الإعلامي عمرو عبد الحميد أثناء تقديم برنامجه "رأي عام" المذاع على قناة "TeN"، دعوة إلى السفير الإثيوبي "ماركوس تيكلي"، لإجراء حوار معه على الهواء مباشرةً، وذلك بعد تصريحات الأخير بأن الإعلام المصري يعطي الأمور أكبر من حجمها.

وتحدث السفير الإثيوبي، عن تعامل وسائل الإعلام في مصر وإثيوبيا تجاه الجانب الآخر، قائلًا «في بعض الحالات تبالغ وسائل الإعلام المصرية في الحقائق والأرقام والقضايا، وهذا بالتأكيد ليس أمرًا صحيًا لسد الفجوات بين الجانبين، وينطبق القول ذاته على بعض وسائل الإعلام الإثيوبية».

وقال عبد الحميد إن مفاوضات سد النهضة مستمرة منذ 10 سنوات ومسألة سد النهضة بالنسبة إلى المصريين "مسألة حياة أو موت".

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