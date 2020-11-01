عمرو عبد الحميد يدعو سفير إثيوبيا لإجراء حوار على الهواء مباشرة ..فيديو

وجه الإعلامي عمرو عبد الحميد أثناء تقديم برنامجه "رأي عام" المذاع على قناة "TeN"، دعوة إلى السفير الإثيوبي "ماركوس تيكلي"، لإجراء حوار معه على الهواء مباشرةً، وذلك بعد تصريحات الأخير بأن الإعلام المصري يعطي الأمور أكبر من حجمها.
وتحدث السفير الإثيوبي، عن تعامل وسائل الإعلام في مصر وإثيوبيا تجاه الجانب الآخر، قائلًا «في بعض الحالات تبالغ وسائل الإعلام المصرية في الحقائق والأرقام والقضايا، وهذا بالتأكيد ليس أمرًا صحيًا لسد الفجوات بين الجانبين، وينطبق القول ذاته على بعض وسائل الإعلام الإثيوبية».
وقال عبد الحميد إن مفاوضات سد النهضة مستمرة منذ 10 سنوات ومسألة سد النهضة بالنسبة إلى المصريين "مسألة حياة أو موت".