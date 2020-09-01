‎عمرو عبد الحميد: وزير التعليم يخوض معركة منذ توليه المسئولية

قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن الدولة تواصل استعداداتها لاستقبال الموسم الدراسي الجديد، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع رئيس الوزراء ووزيري التعليم والتعليم العالي، وقدموا تصورا للعام الدراسي المقبل.
وأضاف "عبد الحميد"، خلال تقديم برنامجه "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، أن وزير التربية والتعليم تحدث عن التحديث الشامل لملف وزارة التعليم.
وأشار إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم يخوض معركة منذ توليه المسئولية، بسبب صعوبة ملف التعليم، معلقًا: "ملف التعليم صعب ومعقد، والكثير من الخطوات التي يتخذها وزير التعليم يسميها البعض خطوات ثورية".