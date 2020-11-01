AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسي: الرئيس السيسي أول رئيس عربي يعلق على تصريحات ماكرون

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:21 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسي، إن المجتمع الأوروبي لديه مخاوف أوروربية من عمليات إرهابية عقب تصريحات ماكرون ضد الإسلام.

وتابع موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" مصر لديها خطاب إسلامي متسامح يدافع عن الإسلام ويدين الإرهاب".

ونوه موسي إلى ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لديه خلاف مع الرئيس الفرنسي ماكرون ويحاول أن يستغله وينتقم منه بعد تصريحات الأخير المسيئة للنبي صلي الله عليه وسلم".

وأكمل:" أردوغان  يريد الإنتقام من ماكرون لرفضه تدخلاته في ليبيا وسوريا في وقت سابق لذلك وجه له إهانة شديدة عقد على إثرها المجلس الاوروبي إجتماع لتوقيعات عقوبات على تركيا".

ولفت موسي إلى أن جميع الأصوات داخل الإتحاد الأوروبي تطالب بتوقيع عقوبات على الرئيس التركي اردوغان.

وأوضح:" نحن ندافع عن ديننا قد أردوغان 100 مرة، والرئيس السيسي هو اول رئيس عربي يعقب على تصريحات أرودغان".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسولنا خط أحمر.. أحمد موسى منفعلا: تصريحات ماكرون جريمة في حق 1.5 مليار مسلم

يا حبيبي يا محمد.. رد أحمد موسى على تصريحات ماكرون المسيئة للرسول.. تفاصيل

ما فعله جريمة.. أحمد موسى يطالب ماكرون بالاعتذار عن التصريحات المسيئة| فيديو

ماكرون عمل جريمة| أحمد موسى: لو مدفعناش عن رسولنا محمد هندافع عن مين

الوجه القبيح.. السفير التركي يقدم العزاء في المدرس ناشر الرسوم المسيئة للنبي

تصاعد التوترات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بسبب إهانات أردوغان

ترشيحاتنا

تعرف على تفاصيل وسعر سيارة محمد رمضان «رولز رويس» الجديدة.. فيديو وصور

الإعلامي خالد مصطفى يكشف خطورة الموجة الثانية من فيروس كورونا

بعد ظهوره على مؤمن زكريا.. ما لا تعرفه عن التصلب الجانبي الضموري

بكلمات أبي بكر الصديق.. متحدثة الحكومة البريطانية توجه نصيحة للعالم

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن عن أسماء الفائزين بمقاعد النواب بمحافظتي الإسكندرية والبحر الأحمر "فيديو"

جنا عمرو دياب تثير الجدل بفيديو جديد .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عاوز تخس.. 5 طرق للتفريق بين الجوع والرغبة في تناول الطعام

السفارة الجزائرية بالقاهرة تسدل الستار على دستور جديد طال انتظاره من ربع قرن

20 صورة من افتتاح مهرجان الموسيقى العربية