أحمد موسي: الرئيس السيسي أول رئيس عربي يعلق على تصريحات ماكرون

قال الإعلامي أحمد موسي، إن المجتمع الأوروبي لديه مخاوف أوروربية من عمليات إرهابية عقب تصريحات ماكرون ضد الإسلام.





وتابع موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" مصر لديها خطاب إسلامي متسامح يدافع عن الإسلام ويدين الإرهاب".





ونوه موسي إلى ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لديه خلاف مع الرئيس الفرنسي ماكرون ويحاول أن يستغله وينتقم منه بعد تصريحات الأخير المسيئة للنبي صلي الله عليه وسلم".





وأكمل:" أردوغان يريد الإنتقام من ماكرون لرفضه تدخلاته في ليبيا وسوريا في وقت سابق لذلك وجه له إهانة شديدة عقد على إثرها المجلس الاوروبي إجتماع لتوقيعات عقوبات على تركيا".





ولفت موسي إلى أن جميع الأصوات داخل الإتحاد الأوروبي تطالب بتوقيع عقوبات على الرئيس التركي اردوغان.





وأوضح:" نحن ندافع عن ديننا قد أردوغان 100 مرة، والرئيس السيسي هو اول رئيس عربي يعقب على تصريحات أرودغان".



