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فن

أخبار الفن: خطوبة نهال نبيل.. حادث مروع لـ ابن فتحى الجندى.. محمد رمضان يتحدى ياسمين صبرى.. وفيديو مثير لـ جنا عمرو دياب

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:30 م
محمد رمضان وياسمين
محمد رمضان وياسمين صبرى
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أحمد إبراهيم
نشر قسم الفن بموقع صدي البلد عددا من الأخبار المهمة علي مدار اليوم، نستعرضها في الآتي.

أعاد الفنان تامر حسني طرح أغنية "بالف سلامة" بشكل جديد بعد ان سحب النسخة القديمة التى تم طرحها امس عبر قناته على موقع اليوتيوب. 

أثارت جنا عمرو دياب حالة من الجدل بسبب مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث تحتفل فيه بالهالوين. 

أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل الواسع فور إعلانه عن شراء سيارة جديدة من ماركة "رولز رويس" وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

أعلن المؤلف فتحي الجندي، نجاة ابنه وزوجته من حادث مروري كاد يودي بحياتهما، وذلك على طريق الإسكندرية الصحراوى وتحديدا عن وادي النطرون.

نشرت والدة الفنانة نهال نبيل أول صورة من حفل خطوبة ابنتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 

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