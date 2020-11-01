نادي قضاة مصر يرد على واقعة الطفل المعتدي علي فرد الشرطة .. فيديو

قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم نادي قضاة مصر ، إن نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن يؤكد أنه لا أحد فوق القانون ولا أحد فوق المساءلة ويجب محاسبة كل من يثبت خطئة .
وأضاف محمود السيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن جميع المؤسسات تحترم القانون وسيادة القانون واكد ان سيادة القانون اهم الركائز الأساسية للدولة المصرية والتزام الأفراد اى كانت مهنتهم وقدرهم وقيمتهم لسيادة القانون أمر حتمي وواجب .
وأوضح محمود السيد ، أن القضاة أثناء تأدية رسالتهم لا أثر مرتبط بوجود خلاط وروابط بين مرتكب الفعل الإجرامي وبين صفة وظيفية معينة لأحد اى كانت هذه الصفة والجميع أمام القانون سواء .
وتابع : أن هناك ازمة وهي ان هناك البعض قام بربط فعل الطفل وبين هيبة القضاء وصون القضاء ويجب ان يتم الفصل بين الفعل الإجرامي الذي ارتكبه الطفل وبين صفة والده .