خاطر بحياته من أجلهم.. شهامة أب تنقذ عائلة من 6 أفراد من الموت غرقًا

تمكن مواطن بريطاني في الرابعة والأربعين من عمره من إنقاذ حياة 6 أفراد من عائلة واحدة من الموت غرقًا ، معرضًا حياته للخطر خلال عملية الإنقاذ البطولية.





وتناول تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية تفاصيل هذه الواقعة، موضحًا أنها وقعت نهاية الأسبوع الماضي بمقاطعة "كورنوال" الواقعة جنوب غرب إنجلترا، حيث كان أب يُدعى "كيفن فيليس" في جولة برفقة عائلته بمنطقة ساحلية، وقد لاحظ آنذاك أن الأمواج جرفت عائلة بأكملها إلى المياه أثناء وقوفهم على صخور مطلة على المياه.









وسارع "فيليس" لإنقاذهم، وبالفعل تمكن من إخراجهم من المياه واحدًا تلو الآخر، وهو ما كان بمثابة معجزة، وشرع بعد ذلك في إنعاش أحد أفراد العائلة؛ ولم تمض سوى فترة وجيزة حتى وصلت خدمات الطوارئ إلى موقع الحادث لتقديم الرعاية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى أحد المستشفيات القريبة.





ونقلت الصحيفة البريطانية عن "فيليس" قوله إنه كان من ضمن المجموعة التي أنقذها أطفال أعمارهم 6 أعوام و8 أعوام و12 عامًا تقريبًا، وكانت الأمواج تتقاذف أفراد العائلة قبل أن يتدخل هو لسحبهم من المياه، وفي الوقت ذاته اتصلت زوجته بالنجدة وخفر السواحل.









وأضاف أن عائلته قدمت الرعاية لهؤلاء الذين أنقذهم من الغرق، كما عمل نجليه على تهدئة الأطفال من هول الصدمة، مشيرًا إلى أن وصول الإسعاف استغرق حوالي 20 دقيقة، لكن الوقت كان يمر ببطء شديد في ظل حالة الذعر التي تملكت من الجميع في تلك اللحظات.



