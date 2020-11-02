ارتفاع مبيعات سيارات جيلي عالميا 11 %

كشفت شكرة جيلي الصينية عن أرقام مبيعاتها لشهر سبتمبر 2020 ، واستطاعت الشركة بيع 126.36 سيارة بزيادة مايقرب قدرها 11 % مقارنة بالفترة الماضية .



ومن اجمالي حجم المبيعات في سبتمبر 2020 ، كانت6092 وحدة عبارة عن سيارات كهربائية ، كما ارتفع حجم صادرات المجموعة بأكثر من الضعفين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .



وفي النهاية بلغ إجمالي حجم المبيعات في السوق الصينية 118,297 سيارة، بزيادة حوالي 6٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وبلغ إجمالي حجم المبيعات في الأشهر التسعة الاولى من عام 875.472.2020 سيارة ، وذلك بانخفاض نسبته 9% تقريبا عن نفس الفترة من العام الماضي .



وهذا يعني أنه قد تم تحقيق 66٪ من هدف المجموعة المقترح لحجم المبيعات للعام بأكمله والبالغ 1،320،000 وحدة في عام 2020، وهو رقم جيد بالطبع نظرًا لتوقف العالم بسبب فيروس كورونا.



يذكر أن شركة جيلي geely عملاق صناعة السيارات الصينية ترغب في أن تجعل سياراتها أكثر صحة و تقضي على وجود الفيروسات بها لذلك قامت باستثمار 54 مليون دولار اي حوالي 847 مليون حنيه مصري لمكافحة فيروس كورونا داخل سياراتها .



