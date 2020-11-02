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أخبار العالم

تقرير: تهديد إيراني لاختراق مواقع الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:31 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
ذكر تقرير أمريكي جديد، عن وجود تهديد إيراني يستهدف مواقع للإدارة الأمريكية على الأنترنت، بما في ذلك مواقع الانتخابات الرئاسية للحصول على بيانات تسجيل الناخبين. 

ومن ناحية أخرى، نفى الرئيس ترامب عزمه إعلان فوزه المبكر في الانتخابات الرئاسية المقرر لها الثلاثاء المقبل، لكنه أشار إلى أن الجمهوريين سيقدمون طعونًا قانونية لمنع فرز الأصوات بعد يوم الانتخابات.

وقال ترامب وفق ما نقلته "ذا هيل" البريطانية: "أعتقد أنه أمر مروع أن يتم جمع بطاقات الاقتراع بعد الانتخابات. أعتقد أنه أمر مروع عندما يُسمح للناس أو الدول بجدولة بطاقات الاقتراع فترة طويلة من الوقت بعد انتهاء الانتخابات، لأنها يمكن أن تؤدي إلى شيء واحد فقط". 

وتابع ترامب: "أعتقد أن هناك خطرًا كبيرًا على ذلك، وأعتقد أن الكثير من الاحتيال وسوء الاستخدام يمكن أن يحدث"، دون تقديم دليل محدد على ادعائه بأن تمديد المواعيد النهائية لتلقي بطاقات الاقتراع قد يؤدي إلى التزوير والتلاعب في النتائج. 

وأدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين بعد فترة وجيزة من وصوله في ولاية كارولينا الشمالية لحضور تجمع انتخابي.

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