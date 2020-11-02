ألمانيا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت ألمانيا، اليوم الاثنين، أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وأعلن معهد روبرت كوخ الفيدرالي للأمراض المعدية امس الأحد، عن رصد 12097 إصابة جديدة بالفيروس، خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 545027 حالة.





وأوضح الإحصاء تسجيل 49 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 10530.





وكانت ألمانيا قد أعلنت تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 40 أسبوعا.





وقال معهد روبرت كوخ الألماني، أمس الأحد، إن ولاية شمال الراين-فيستفاليا بأكملها تمثل حاليا منطقة خطر فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» بها.





ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، قال المعهد، على موقعه الإلكتروني، إن مدينة زوست الواقعة بالولاية تجاوزت معدل 50 إصابة جديدة لكل 100 ألف شخص من سكان المدينة خلال أسبوع- وبذلك صارت الولاية بأكملها على الخريطة باللون الأحمر أو الأحمر الفاتح، وهو ما يشير إلى خطورة انتقال الفيروس بها.





وبحسب إحصائية المعهد، تشهد أيضا مدينة ديوسبورج بالولاية وضعا محتدما للغاية.





وتعاني ألمانيا الآن من "وضع خطير للغاية"، ففي ميونخ، بافاريا، يحتج الألمان على الإغلاق الذي فرضته الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لمدة شهر في البلاد وسط تزايد أعداد الإصابات.



