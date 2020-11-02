بالصالة المغطاة بسموحة.. أول ملتقى توظيف لشباب الخريجين في ظل جائحة كورونا بالإسكندرية

تنظم وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، مدير المديرية، ملتقى التوظيف يوم السبت القادم بالصالة المغطاة بنادي سموحة من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً.

وذكرت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، في بيان اليوم الاثنين، أن هذا أول ملتقى توظيف لشباب الخريجين في ظل جائحة كورونا بالتعاون مع مجموعة كبيرة من شركات القطاع الخاص لتوفير ما يقرب من 2000 فرصة عمل لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) برعاية شركة ابن سينا فارما.

اقرأ أيضًا:

في حفل افتتاح الموسيقى العربية بالإسكندرية.. تلات سلامات تحية من مدحت صالح للجمهور





يشارك في الملتقى عدد 30 شركة ومصنع بالقطاع الخاص التي توفر فرص عمل في مجالات عدة منها الصناعية، السياحة والفندقة، الأدوية، السيارات، الأجهزة الكهربائية، انتاج البلاستيك، المطاعم السياحية، الغزل والنسيج، الهايبر ماركت، والمبيعات بمجالات متنوعة.

وجدير بالذكر، أن الملتقى يستقبل الشباب الراغب في الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحضور بالكمامة.

يأتي الملتقي في إطار السياسة العامة للوزارة للمساهمة في تمكين الشباب وحل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل متنوعة ولائقة لهم، علاوة على ترحيب الوزارة الدائم بالتعاون مع مختلف الجهات وشركات القطاع الخاص لمواجهة مشكلة البطالة.