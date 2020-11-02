كعب داير.. القصة كاملة لـ "طفل المرور" و فيديو التنمر الجديد

اثارت واقعة طفل المرور الراي العام بعد قيامه بالتعدي على احد افراد المرور اثناء قيادة سيارة بمنطقة المعادي، حتى اصبحت تلك الواقعة حديث السوشيال ميديا.





في الساعات القليلة الماضية ظهر الطفل احمد صاحب الـ 14 عاما وهو يقود سيارة ملاكي وبصحبته 3 من اصدقائه، واثناء ذلك تم إيقافه من قبل احد افراد المرور، ليتساءل "انت ازاي تسوق السيارة وانت في السن ده؟ هات رخص العربية، فما كان من الطفل إلا ان وجه له السباب والشتائم، مرددًا"انت مش عارف انا مين ، انا محدش هنا يحاسبني ويقلي انت بتعمل ايه".





ولم يكن يعلم فرد المرور ان الواقعة يقوم احد اصدقاء الطفل بتصويرها، ولكن لحظات قليلة وانتشر الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ليصبح حديث الجميع عن واقعة مؤسفة بطلها طفل لم يتجاوز عامه الـ 14 بصحبة اصدقائه.





هنا تلقت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية اخطارا من مركز الاعلام والعلاقات بمديرية امن القاهرة، التي تحركت على الفور وتم ضبط المتهم بصحبة اصدقائه، و باشرت نيابة المعادى التحقيق مع الطفل المعروف إعلاميا بــ "طفل المرور" وفي نهاية التحقيق تم اخلاء سبيل الطفل بكفالة مالية.





ولم تمر سوي 24 ساعة وفي صباح اليوم، ظهر الطفل بصحبة 3 من زملائه في فيديو جديد يسيء لرجل مرور آخر ويقول له":انا كفيل أقعدك في البيت"، كما أظهر الفيديو الجديد، الطفل برفقة أصدقائه، وهم يتحدثون خلال الفيديو ويوجهون الشتائم والألفاظ غير اللائقة، الطفل لم يكتف بذلك ولكن قام بنشر مقطع فيديو جديد بخاصية "لايف" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو يستهزئ ويتنمر على عدد من المواطنين.





وكان ألقى رجال الأمن بالقاهرة، اليوم الاثنين، القبض على "طفل المرور" قائد السيارة المرسيدس، لاتهامه بالتنمر و3 من أصدقائه، على رجل شرطة بمنطقة المعادي، بسبب فيديو تنمر جديد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.





كانت النيابة العامة قد قررت إخلاء سبيل مالك السيارة إذا ما سدد ضمانًا ماليًّا قدره 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها باستجواب مَن كان بصحبة الطفل المتهم بالسيارة وقت الواقعة، وطلب تحريات المباحث حولها.





وفى وقت سابق النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بالتحقيق في واقعة تعدي طفل على فرد شرطة مرور خلال بيان أصدره، حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قدر رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة.





وأساء الطفل إليه وتعدى عليه، وبعرض الأمر على النائب العام، أمر بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا.