لندن: محادثات بريطانيا وأمريكا بشأن "التجارة" بعد بريكست على الطريق الصحيح

ذكرت وزارة التجارة الدولية البريطانية اليوم الاثنين إن المحادثات بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن اتفاقية التجارة الحرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تسير على الطريق الصحيح ويتوقع الجانبان المضي قدمًا بعد الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر في الولايات المتحدة.





وبعد التقدم الكبير الذي تم إحرازه في المحادثات حتى الآن ، فإن الجانبين على ثقة من أننا نسير على الطريق الصحيح للتوصل إلى اتفاق شامل من شأنه أن يوفر منفعة كبيرة ومتبادلة لاقتصاداتنا. وقالت الهيئة الحكومية: نعتقد أننا في وضع جيد للمضي قدمًا بعد الانتخابات الأمريكية.





وقالت إن الأسبوع الماضي كان أكثر جولة مفاوضات مكثفة عقدت حتى الآن وأن جميع الفروع هي الآن في "مراحل متقدمة" من المحادثات.





وأفاد البيان بأن " الجولة تضمنت مناقشات مركزة حول الوصول إلى الأسواق للسلع ، بما في ذلك المفاوضات حول قواعد المنشأ الخاصة بالمنتج، والتي تحدد ما إذا كان المنتج يمكن أن يستفيد من التعريفات التفضيلية بموجب اتفاقية التجارة الحرة".





كما تم إجراء مناقشات نصية مفصلة حول الفصل الرقمي والإطار القانوني للاتفاق المستقبلي ، واتفق كلاهما على مواصلة المحادثات بعد الانتخابات الأمريكية.





وبعد مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير ، شرعت المملكة المتحدة في مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والاتحاد الأوروبي، في محاولة للتعويض عن خروجها من الكتلة الأوروبية.





وسيتعين على أي صفقة قادمة من تلك المفاوضات انتظار انتهاء الفترة الانتقالية المتفق عليها بين لندن وبروكسل كجزء من اتفاقية الانسحاب ، والتي من المقرر أن تنتهي في 31 ديسمبر.





واشنطن تعلم أن لندن "يائسة إلى حد ما لإنجاز الصفقة" ، كما قال مستشار الأعمال، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت مع المراسلين الأجانب المقيمين في لندن يوم الجمعة





وأضاف مستشار الأعمال أليسون ستيوارت ألين إن الولايات المتحدة لها اليد العليا في المحادثات التجارية مع حكومة المملكة المتحدة لأن واشنطن تعلم أن المملكة المتحدة "لديها الكثير لتخسره" في حدث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة مع الاتحاد الأوروبي.





وتابع قائلا "أعتقد أن الولايات المتحدة في موقف تفاوضي قوي حقًا لأنها تعلم أن المملكة المتحدة يائسة إلى حد ما لإنجاز هذه الصفقة، في حين أن الوضوح حول اتفاقية التجارة الأوروبية يتقدم.







