ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في المنوفية.. فيديو

نجحت أجهزة الأمن في ضبط ورشة لتعديل وإصلاح وتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها بالمنوفية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية "غير المرخصة" والاتجار فيها وورش تصنيعها.





أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام (صاحب محل لبيع الأسلحة - مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية) بالاتجار بالأسلحة النارية، وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح وتصنيع الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص واتخاذه من المحل الخاص به مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى- الأمن العام– الأمن المركزى) ، ومديرية أمن المنوفية ، تم إستهداف المتهم وضبطه ، وبحوزته (8 طبنجات معدلة مطموسة الأرقام – 11خزينة طبنجة - 17 بندقية ضغط هواء – 19 طبنجة صوت – 350 طلقة صوت – 143 قطعة ألعاب نارية - الأدوات والعدد المستخدمة فى عملية تصنيع الأسلحة النارية - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بإدارته ورشة لإصلاح وتعديل وتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، وأن المبلغ المالى حصيله عمليات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.