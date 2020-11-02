AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في المنوفية.. فيديو

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:05 م
اسلحة نارية
اسلحة نارية
Advertisements
مصطفى الرماح
نجحت أجهزة الأمن في ضبط ورشة لتعديل وإصلاح وتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها بالمنوفية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية "غير المرخصة" والاتجار فيها وورش تصنيعها.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام (صاحب محل لبيع الأسلحة  - مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية) بالاتجار بالأسلحة النارية، وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح وتصنيع الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص واتخاذه من المحل الخاص به مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى- الأمن العام– الأمن المركزى) ، ومديرية أمن المنوفية ، تم إستهداف المتهم وضبطه ، وبحوزته (8 طبنجات معدلة مطموسة الأرقام – 11خزينة طبنجة  - 17 بندقية ضغط هواء – 19 طبنجة صوت – 350 طلقة صوت – 143 قطعة ألعاب نارية - الأدوات والعدد المستخدمة فى عملية تصنيع الأسلحة النارية  - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بإدارته ورشة لإصلاح وتعديل وتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، وأن المبلغ المالى حصيله عمليات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط ٣ أشقاء وبحوزتهم ترسانة أسلحة بالغربية.. صور

ضبط ورشة تصنيع أسلحة يديرها شقيقين فى المحلة الكبرى

الداخلية تضبط ورشا لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط والمنوفية والبحيرة

ضبط 49 ألف قرص مخدر وسلاح نارى وذخائر بحوزة شخصين في المنيا

شاهد.. الداخلية تضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسوان

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

تحرك جديد من الأهلى ضد منتخب مصر بعد إعلان القائمة

هدية من السيسي.. وزير القوى العاملة يعلن مفاجأة كبرى للعمالة غير المنتظمة|شاهد

محمد صلاح يقود قائمة منتخب مصر لمواجهتي توجو.. واستبعاد أحمد فتحي

بسبب فستان ليلى علوي .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون هاني البحيري

خالد بيومي عن أزمة محمد فضل وكهربا: هل تستطيع لجنة الانضباط معاقبة مسئول

قبل التوقيع رسميا.. باترك فييرا يظهر في مران الدراويش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رقيقة .. ريهام أيمن برفقة زوجها من عقد قران درة

بعد تتويج نسمة عطا الله بلقب ميس إيجبت 2020 .. ملكات جمال مصر على مدار 9 سنوات.. شاهد

وفاته بعد عام.. آخر كلمات أول مصاب أوروبي بـ كورونا ووصفه للمرض