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منوعات

بعد خروجه.. مطرب the voice يكشف الكواليس: أشادوا بصوتي وتجربة جديدة لي.. فيديو

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:07 م
المطرب الشعبي عبدالرحمن
المطرب الشعبي عبدالرحمن بلاله في صدى البلد
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أماني إبراهيم - تصوير: إبراهيم قنديل
بصوته ذو الطابع المصري الأصيل، أثار المطرب عبد الرحمن بلاله جدلا واسعا، على مدار الأيام الماضية، بعد ظهوره في برنامج " the voice" وهو يغني "موال يازارع الود، وأغنية سوق الحلاوة جبر،  وإبداء الجمهور الإعجاب بصوته سواء في الحلقة أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي ورغم ذلك لم يلتف له أيا من اعضاء اللجنة.

ويقول المنشد الديني والفنان الشعبي عبد الرحمن بلاله لـ «صدى البلد» أنه شارك في البرنامج في يناير الماضي، بناء على طلب أحد اصدقاءه من العازفين، وتعد هذه المرة الأولى التي يشترك فيها في مسابقة عامة منذ اعتماده مطرب في عام1980، وتواصل معه نضال الشافعي وعرض عليه المشاركة، وفي المرة الاولى تم قبوله وكذلك الثانية.

وجاء السبب الأساسي للمشاركة بعد تفكير في ضرورة الانتشار العربي، ووجد في هذا البرنامج فرصة لمعرفة الجميع به وموهبته، وعن كواليس التصوير للجزء المذاع عنه، يقول إنه تم بشكل مفاجئ: "تواجدت في هذا اليوم في مكان للتدريب على الغناء، وفوجئت بحضور الفنان هاني عادل ليعلن قبولي، وكانت هذه المفاجأة بالترتيب مع كل معارفي ما عدا أنا".

وبعد التجربة ، يقول بلاله أنه بعد الانتهاء من الفقرة شعر كأن له عائلة في كل بلد عربي، وازداد هذا الحب بعد إذاعة الفقرة وتواصل العديد معه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وعن كواليس اختيار الاغنية، فضل بلاله إظهار قدراته في الغناء الشعبي بغناء الموال للفنان محمد فايد قبل الإذاعة المصرية بسنوات، وعلى المنصة كان كل ما يدور في باله هو أن يتحقق ما فيه الخير له.

وبعد الانتهاء من الغناء جاءت التعليقات من اعضاء لجنة التحكيم إشادة بصوته، وهو الأمر الذي وجده مرضيا لمسيرته الفنية التي دامت لفترة تزيد عن 40 عاما.

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